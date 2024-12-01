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屈臣氏跨界聯名國立故宮博物院 典藏文物走入日常

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
藥妝龍頭屈臣氏跨界聯名國立故宮博物院，將商品結合歷史文化，讓典藏文物走入日常，為日常生活中增添文化的深度與美感。圖／屈臣氏提供
藥妝龍頭屈臣氏跨界聯名國立故宮博物院，將商品結合歷史文化，讓典藏文物走入日常，為日常生活中增添文化的深度與美感。圖／屈臣氏提供

藥妝龍頭屈臣氏跨界合作國立故宮博物院，成為台灣首家將商品結合歷史文化、突破創新思維的藥妝通路品牌

屈臣氏表示，作為首家藥妝通路跨界合作國立故宮博物院的品牌，持續秉持創新精神，推出一系列限量版商品，此次聯名結合文化力量與創新，重新創造具有現代意義的文化價值將經典元素挹注進商品之中，讓珍貴館藏走進日常，並在使用中感受文化的深度與美感。

屈臣氏指出，本次聯名合作由屈臣氏嚴選日常好物，設計靈感則來自於故宮典藏珍品，推出從保養、保健到日常生活用品的多款限量聯名商品。首先，屈臣氏自有品牌天天美麗從國立故宮博物院國寶「唐人宮樂圖」中汲取靈感，將唐代仕女的優雅風姿印於包裝上，推出「黑珍珠白瓷肌面膜」、「皇家蜂王乳潤玉肌面膜」和「睡蓮水嫩肌面膜」三款聯名面膜。

品牌 國立故宮博物院 屈臣氏 面膜

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