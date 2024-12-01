星宇航空12月直航台中沖繩 促兩地觀光文化交流
星宇航空12月2日起開航「沖繩-台中」航線，將以A321neo執飛，188個座位數，每週4班往返，飛行時間不到2小時，將為台中帶動更多觀光商機，也促進台中與沖繩的觀光文化交流。
台中市觀光旅遊局今天發布新聞稿指出，星宇航空肯定台中旅遊市場潛力，促成「沖繩-台中」航線開航。台中擁有豐富的自然景觀及多元的旅遊體驗，沖繩以迷人的海灘、獨特的風情和美食吸引眾多遊客；這條航線能為兩地民眾帶來更多出行便利，促進兩地觀光交流。
星宇航空表示，台中是星宇航空在台灣的重要據點，持續耕耘台中航線，沖繩為台灣旅客海島度假的首選之一，別具特色的景點包括波上宮、古宇利島、玉泉洞及美國村等。此次新開的「台中-沖繩」航線，將促進中台灣與沖繩的觀光與文化交流。
觀旅局提到，沖繩至台中的飛行時間僅需不到2小時，台中是台灣的文化及交通匯聚中心，擁有豐富的旅遊風貌、在地美食及異國料理，以及多元的體驗活動，從舊城文化到時尚娛樂通通有。觀旅局表示，將持續洽談各航線開航可能性。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言