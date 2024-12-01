煙波集團一泊二饗「豪饗套餐」繽紛換季 加購藍蟹兩隻只要129元

歡慶歲末年節，煙波集團一泊二饗晚間「豪饗套餐」即日起至2025年5月31日全台繽紛換季，嚴選阿拉斯加深海紅鮋魚與澳洲和牛入饌，更結合在地名店食材端出色味誘人的好菜，專案價4,080元起，單點「豪饗套餐」每套只要780元 +10%，讓賓客擁有一席難忘的海陸在地文化饗宴，無論是環島旅人、家族旅遊，或是在繁忙生活中期待以美食療癒身心的在地客，都值得好好犒賞自己。更同步於12月至2025年2月推出風味藍蟹，大啖奢華海味細緻鮮柔，再蘸上主廚秘製薑醋汁酸溜開胃，隨一泊二饗清甜上市，加價購兩隻只要129元。

天冷最適合泡湯吃鍋，入住蘇澳四季雙泉館品嚐與義大利西西里冷泉齊名世界唯二的「冷泉米湯鍋」，揉合蘭陽五農米熬製溫潤清甜米湯暖胃，搭配原切澳洲和牛與南方澳阿通伯魚丸食用，另享「三星蔥紅鮋魚佐海香奶油醬」和「煉乳芝麻豆花包心粉圓」，專案價5,185元起。宜蘭館順應時節同樣推出暖心鍋物「大同黑羽雞奶白鍋」，將蒜仁、洋蔥等食材煸香融入黑羽雞高湯細火慢煮，隨後遞上和牛及紅鮋魚等盛滿鍋物的海陸食材和季節鮮食，再以「花生金磚佐包心粉圓」完美收官，每口酥脆吐司皆飽富奶香氣息，搭配冰淇淋冷熱交融的美味讓人醉心不已，專案價4,230元起。

花時間-宜蘭傳藝一泊二饗一次滿足餐飲住房和園區體驗，晚宴套餐端出味噌飄香「懷石炙烤澳洲和牛串搭田樂燒紅鮋魚」，還有覆滿鮮蚵與鮭魚卵等澎湃海味的「滿饌豪錦雙卵丼飯」與「東門老街雙Q海燕窩」，另有南洋風味「蘭陽白玉海皇叻沙湯」，專案價4,590元起。上述宜蘭地區豪饗菜色攜手名店《阿通伯魚丸》、《魏姐包心粉圓》及《復元行》食材美味入饌。

親子旅遊首選新竹湖濱館，晚餐開胃菜「先付二品-東坡煙腸」，緊接「職人手挽澳洲和牛漢堡排」、「紅鮋魚天揚」和鮮美「石家魚丸小蜆味噌湯」陸續上桌，專案價4,675元起。新竹都會館可享「起司輕蔬澳洲和牛」及辛香「雙味紅鮋魚」，在地料理分別端出客家「紅絲脆影水煙腸」與石家魚丸燉煮入味的「紙鍋金蟹石家湯」，專案價4,080元起。新竹地區在地豪饗佳餚則攜手必買的《石家魚丸》及《勝華香食品行-東坡煙腸》繽紛入菜。

花蓮地區結合了在地《伊娜飛魚餐廳》食材，更端出排隊名店《芙芮莉烘焙坊》人氣甜點牛奶泡芙，入口瞬間融化寒意。花蓮館豪饗主菜「山椒三蔥爆澳洲和牛」隱約帶出紹興的甘韻與香氣耐人尋味、「新城老罈酸菜紅鮋魚」則將爆香後的鮮蔬與紅鮋魚文火共烹賦味，在地料理有「伊娜飛魚刺蔥野菜沙拉」，專案價4,250元起。花蓮太魯閣晚餐取在地小農蔬食烹調，如「洄瀾野菜川香藤椒澳洲和牛」飄散檸檬花香與麻香韻味，另有「鳳林剝皮辣椒浸阿拉斯加紅鮋魚」和「伊娜燻烤飛魚沙拉」誘人垂涎，沁海館專案價5,440元起、山闊館專案價5,130元起。

台南館端出「香煎紅鮋魚干貝奶油龍蝦湯」以蝦頭、三點蟹和魚肉及蔬果丁細火慢熬，鋪上煎嫩紅鮋魚、干貝及蛤蜊，鮮香入味，菜單另有滑溜嚼勁的「月見澳洲和牛漢堡奶油培根米型麵」共織多層鮮旨，與在地《陳家蚵捲》合作端出「蚵捲醋漬黃瓜佐酸甜醬」外酥裡嫩、紮實飽滿，最後上桌「太陽城冰品」，主廚將傳承60年的「草湖芋仔冰」搭配自製鮮乳優格，研製小巧立方的「優格撈冰磚」，口感香醇鬆綿，專案價4,250元起。