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蒂妲史雲頓從屏風啟程 與辛芷蕾、竇靖童西湖奇幻之旅

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
香奈兒品牌大使暨演員辛芷蕾、蒂妲史雲頓，以及新任品牌大使竇靖童。
香奈兒品牌大使暨演員辛芷蕾、蒂妲史雲頓，以及新任品牌大使竇靖童。

香奈兒（CHANEL）2024/25 Métiers d'art工坊系列大秀即將於12月3日於中國杭州西湖舉辦。品牌日前發布由德國新浪潮導演溫德斯（Wim Wenders ）執導的前導影片為大秀暖身，影片更匯聚香奈兒品牌大使暨演員辛芷蕾、蒂妲史雲頓（Tilda Swinton），以及新任品牌大使竇靖童共同演出，刻畫穿梭現代與過往、現實與虛幻、巴黎與杭州的一段奇幻故事。

香奈兒2024/25 Métiers d'art工坊系列大秀選址聞名遐邇的中國杭州西湖發佈。工坊系列的設計以發揚時裝工坊的精湛手工技藝與專業知識為核心精神，而杭州不僅是擁有悠久的絲綢製造與貿易傳統的歷史城市，動人的湖畔景致歷來更是啟發是無數詩人和藝術家靈感的源泉，成為大秀場地的不二之選。

此部前導影片透過蒂妲史雲頓，先帶出西湖與香奈兒創辦人嘉柏麗香奈兒之間的緣分淵源，並成為整部短片的核心。在她巴黎的寓所，有一面描繪西湖景致的中國漆面屏風，讓她每日都能沉浸在湖光山色之中。她一生收藏了20多面17至19世紀間的烏木漆面屏風，這件作品便是其中的珍品之一。她曾如此說道：「每次在中國藝術品專賣店發現烏木漆面屏風，我總是感到欣喜若狂。」這幅以杭州美景為主題的屏風是她收藏中最大的一件，擺放在康朋街寓所的私人辦公室中。

如今，這件珍貴的骨董也成為溫德斯新片的靈感來源。無論是在烏木漆面屏風上或是在影片中，靜謐的湖面都承載著各種交流與互動：隨著水面漾起漣漪，微風拂過運河、小橋與寶塔，吹動樹梢，日常於焉展開。屏風與其上的圖騰，成為香奈兒女士創意夢想的媒介，儘管她從未造訪過中國，烏木漆面屏風上的圖案卻深深根植於她的創作靈感中，並啟發了她獨特的視覺語言。在她1950至1960年代的作品中，處處可見蘊含中國文化的細節巧思。對香奈兒女士來說，這座名湖自古以來便占據無可取代的地位，催生無數精彩傳奇與故事。

在溫德斯的影片中，香奈兒女士的屏風透過筆電螢幕與相機等現代科技的助力，化為通往世界的新櫥窗。過去的夢想與現代生活習慣交織融合，向杭州這座同時擁抱傳統與創新的現代大都市致敬。呼應設定背景，影片穿梭於過去與現在、奇幻與現實之間，詮釋圖像、交流互動與開放的心態如何催生源源不絕的好奇心，在紀念西湖深厚的歷史傳承的同時，探索透過圖像與靈感超越現實的可能性，以描寫現實中的旅程以及想像中的遨遊，彰顯跨文化對話所帶來的活力與連結。

香奈兒品牌大使蒂妲史雲頓。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使蒂妲史雲頓。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使蒂妲史雲頓在短片中展開奇幻旅程。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使蒂妲史雲頓在短片中展開奇幻旅程。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使暨演員辛芷蕾、蒂妲史雲頓，以及新任品牌大使竇靖童。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使暨演員辛芷蕾、蒂妲史雲頓，以及新任品牌大使竇靖童。圖／香奈兒提供
香奈兒2024/25 Métiers d'art工坊系列大秀前導影片由知名導演溫德斯執導。圖／香奈兒提供
香奈兒2024/25 Métiers d'art工坊系列大秀前導影片由知名導演溫德斯執導。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使蒂妲史雲頓搭船遊湖。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使蒂妲史雲頓搭船遊湖。圖／香奈兒提供
香奈兒2024/25 Métiers d'art工坊系列大秀前導影片由知名導演溫德斯執導。圖／香奈兒提供
香奈兒2024/25 Métiers d'art工坊系列大秀前導影片由知名導演溫德斯執導。圖／香奈兒提供
導演溫德斯與香奈兒品牌大使蒂妲史雲頓。圖／香奈兒提供
導演溫德斯與香奈兒品牌大使蒂妲史雲頓。圖／香奈兒提供

品牌 影片 香奈兒

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