快訊

中職／另類「霸榜」各種打擊榜亞軍 陳傑憲12強賽終當王者

彎腰能摸到腳趾代表長壽？專家授4個拉筋動作強化身體柔韌度

新竹喜來登推中、西、日式外帶年菜 即日起三天快閃優惠83折

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
新竹喜來登年節經典「日式重箱年菜」，配合日本正月年，可提前於12月31日至2025年1月2日取貨。業者／提供
新竹喜來登年節經典「日式重箱年菜」，配合日本正月年，可提前於12月31日至2025年1月2日取貨。業者／提供

2025年的除夕團圓夜將於一月底登場，飯店餐飲業看準年節商機推出外帶年菜組合，讓民眾忙著操辦過年大小事的同時也能輕鬆備齊豐盛的團圓饗宴，新竹喜來登大飯店於1日起至2025年1月27日推出中、西、日式五人年菜組的外帶訂購服務，12月1日起至12月3日於Inline推出線上快閃方案，指定組合餐最高可享83折優惠；其他品項，在12月31日前預訂並完成付款即可享89折起早鳥優惠。

新竹喜來登表示，中、西、日廚分別推出五人年菜套餐、單點年菜及年節伴手禮盒，多種選擇讓民眾共享美味過好年，「采悅軒中餐廳」推出中式五人年菜組合餐、單點年菜及中式伴手禮盒，中式年菜組合餐包含「XO醬花枝鮮干貝」、「古法鮮蒸海龍蝦」、「松露清蒸海石斑」、「路易士豬肋排」等八道海陸菜餚，每套9,888元，另有「極品鮑魚佛跳牆」五人份年菜、「極品XO醬」及「臘味蘿蔔糕與香芋蓮藕糕」中式禮盒，送禮體面也能自用享美味。

「迎月庭鐵板與日式料理」日式五人年菜內含道地日式年菜「盛合壽司盤」、「柚香半蜜糖團圓蝦」、「藤椒醬煮時蔬龍虎斑」、「炭香鰻魚櫻花蝦米糕」等八道和食料理，每套9,888元，另有年節經典「日式重箱年菜」，配合日本正月年，可提前於12月31日至2025年1月2日取貨。

「大廳酒吧」推出西式五人合菜包含「蒜香奶油古巴小龍蝦」、「美式燒烤豬肋排」及「干邑羊肚蕈松露雞肉飯」等八道西式美味，每套9,888元。西式伴手禮則有「喜來登鳳梨酥禮盒」、「精選餅乾禮盒」、「柔滑布丁禮盒」大小朋友都喜愛的人氣禮盒。

12月1日起至12月3日於Inline推出線上快閃83折優惠，中、西、日式五人年菜組限時優惠每套8,200元， 12月31日前預訂外帶年菜並付款完成可享早鳥89折起優惠，更多外帶年菜優惠可洽03 620 6000轉接各餐廳。

新竹喜來登於12月1日起至12月3日於Inline推出外帶年菜線上快閃方案。業者／提供
新竹喜來登於12月1日起至12月3日於Inline推出外帶年菜線上快閃方案。業者／提供
新竹喜來登「迎月庭鐵板與日式料理」推出五人年菜套餐，內含八道道地和食料理。業者／提供
新竹喜來登「迎月庭鐵板與日式料理」推出五人年菜套餐，內含八道道地和食料理。業者／提供

伴手禮 喜來登 年菜

延伸閱讀

慶奪冠！大倉久和歐風館吃到飽「4人同行1人免費」

早知道會輸給施名帥 春風「有入圍金馬就不錯了」

「林口亞昕福朋喜來登酒店」推精緻年菜與年節禮盒！早鳥9折優惠快把握

高雄市立小港醫攜手華山基金會 合力為獨居長輩募年菜　

相關新聞

新竹喜來登推中、西、日式外帶年菜 即日起三天快閃優惠83折

2025年的除夕團圓夜將於一月底登場，飯店餐飲業看準年節商機推出外帶年菜組合，讓民眾忙著操辦過年大小事的同時也能輕鬆備齊...

這畫面顏值太高了！昆凌、Minji、橋本愛聚首香奈兒

香奈兒（CHANEL）上週於英國倫敦舉辦《具風格魅力的色彩》（COLOR OF ALLURE）活動，品牌大使香奈兒品牌大...

馬告、和牛都入饌！時尚地中海料理Aleisha’新菜上桌

位於台北東區商圈，主打地中海料理的「Aleisha’」，今年秋冬推出一系列全新料理，包括多道單點菜色，以及9道式的套餐方...

還在尋找命定香水嗎？網議6大香水香調讓你輕鬆入門

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「香水香調」話題的網路聲量表現，帶您了解網友關注的6大香水香調。

粉底液、粉餅總是搞不清？挑對5大粉底產品畫出你的命定底妝

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「粉底產品」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的5大粉底產品的有何異同。

經典不敗！伊莉莎白泰勒生前Delvaux包 再現幾何魅力

上一世紀的「名人」與現今的定義大不相同。上一世紀的名人由於傳播媒介不若今日發達，是必須真正在社會上有其成就貢獻或實質影響...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。