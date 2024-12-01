新竹喜來登推中、西、日式外帶年菜 即日起三天快閃優惠83折

2025年的除夕團圓夜將於一月底登場，飯店餐飲業看準年節商機推出外帶年菜組合，讓民眾忙著操辦過年大小事的同時也能輕鬆備齊豐盛的團圓饗宴，新竹喜來登大飯店於1日起至2025年1月27日推出中、西、日式五人年菜組的外帶訂購服務，12月1日起至12月3日於Inline推出線上快閃方案，指定組合餐最高可享83折優惠；其他品項，在12月31日前預訂並完成付款即可享89折起早鳥優惠。

新竹喜來登表示，中、西、日廚分別推出五人年菜套餐、單點年菜及年節伴手禮盒，多種選擇讓民眾共享美味過好年，「采悅軒中餐廳」推出中式五人年菜組合餐、單點年菜及中式伴手禮盒，中式年菜組合餐包含「XO醬花枝鮮干貝」、「古法鮮蒸海龍蝦」、「松露清蒸海石斑」、「路易士豬肋排」等八道海陸菜餚，每套9,888元，另有「極品鮑魚佛跳牆」五人份年菜、「極品XO醬」及「臘味蘿蔔糕與香芋蓮藕糕」中式禮盒，送禮體面也能自用享美味。

「迎月庭鐵板與日式料理」日式五人年菜內含道地日式年菜「盛合壽司盤」、「柚香半蜜糖團圓蝦」、「藤椒醬煮時蔬龍虎斑」、「炭香鰻魚櫻花蝦米糕」等八道和食料理，每套9,888元，另有年節經典「日式重箱年菜」，配合日本正月年，可提前於12月31日至2025年1月2日取貨。

「大廳酒吧」推出西式五人合菜包含「蒜香奶油古巴小龍蝦」、「美式燒烤豬肋排」及「干邑羊肚蕈松露雞肉飯」等八道西式美味，每套9,888元。西式伴手禮則有「喜來登鳳梨酥禮盒」、「精選餅乾禮盒」、「柔滑布丁禮盒」大小朋友都喜愛的人氣禮盒。