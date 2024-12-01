這畫面顏值太高了！昆凌、Minji、橋本愛聚首香奈兒

香奈兒（CHANEL）上週於英國倫敦舉辦《具風格魅力的色彩》（COLOR OF ALLURE）活動，品牌大使香奈兒品牌大使昆凌、Minji、橋本愛（Ai Hashimoto），及香港歌手陳蕾（Panther Chen）、大陸演員趙佳麗（Jiali Zhao）、泰國歌手ALLY均熱情響應，在活動上探索香奈兒具風格魅力的色彩，透過香奈兒具風格魅力的色彩的自由選擇，表達個人思維、態度與性格。

「若想無可取代，就必須與眾不同。」品牌創辦人嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）曾言。在品牌發表的全新《具風格魅力的色彩》活動紀錄片中，香奈兒彩妝創作合作夥伴COMETES COLLECTIVE由彩妝藝術家Valentina Li、Ammy Drammeh及Cécile Paravina也各自從自身經歷和創作理念出發，將風格魅力（Allure）的精神融入彩妝工作中，展開豐富及具有想像力的藝術創意，探索色彩的力量與獨特性。