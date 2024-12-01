聽新聞
0:00 / 0:00
這畫面顏值太高了！昆凌、Minji、橋本愛聚首香奈兒
香奈兒（CHANEL）上週於英國倫敦舉辦《具風格魅力的色彩》（COLOR OF ALLURE）活動，品牌大使香奈兒品牌大使昆凌、Minji、橋本愛（Ai Hashimoto），及香港歌手陳蕾（Panther Chen）、大陸演員趙佳麗（Jiali Zhao）、泰國歌手ALLY均熱情響應，在活動上探索香奈兒具風格魅力的色彩，透過香奈兒具風格魅力的色彩的自由選擇，表達個人思維、態度與性格。
「若想無可取代，就必須與眾不同。」品牌創辦人嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）曾言。在品牌發表的全新《具風格魅力的色彩》活動紀錄片中，香奈兒彩妝創作合作夥伴COMETES COLLECTIVE由彩妝藝術家Valentina Li、Ammy Drammeh及Cécile Paravina也各自從自身經歷和創作理念出發，將風格魅力（Allure）的精神融入彩妝工作中，展開豐富及具有想像力的藝術創意，探索色彩的力量與獨特性。
「化妝讓你無需多言，就能表達自己。」Valentina Li說：「化妝是一種愛自己和自我探索的行為。這是我們與自己，以及與色彩的交流。」在香奈兒的理念中，彩妝本質上是一門「做自己」的藝術，風格魅力是一種對個人獨一無二特質的肯定，而色彩正是詮釋這份獨特的方式。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言