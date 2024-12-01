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這畫面顏值太高了！昆凌、Minji、橋本愛聚首香奈兒

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
（由左至右）香奈兒品牌大使昆凌、橋本愛、大陸演員趙佳麗。圖／香奈兒提供
（由左至右）香奈兒品牌大使昆凌、橋本愛、大陸演員趙佳麗。圖／香奈兒提供

香奈兒（CHANEL）上週於英國倫敦舉辦《具風格魅力的色彩》（COLOR OF ALLURE）活動，品牌大使香奈兒品牌大使昆凌、Minji、橋本愛（Ai Hashimoto），及香港歌手陳蕾（Panther Chen）、大陸演員趙佳麗（Jiali Zhao）、泰國歌手ALLY均熱情響應，在活動上探索香奈兒具風格魅力的色彩，透過香奈兒具風格魅力的色彩的自由選擇，表達個人思維、態度與性格。

「若想無可取代，就必須與眾不同。」品牌創辦人嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）曾言。在品牌發表的全新《具風格魅力的色彩》活動紀錄片中，香奈兒彩妝創作合作夥伴COMETES COLLECTIVE由彩妝藝術家Valentina Li、Ammy Drammeh及Cécile Paravina也各自從自身經歷和創作理念出發，將風格魅力（Allure）的精神融入彩妝工作中，展開豐富及具有想像力的藝術創意，探索色彩的力量與獨特性。

「化妝讓你無需多言，就能表達自己。」Valentina Li說：「化妝是一種愛自己和自我探索的行為。這是我們與自己，以及與色彩的交流。」在香奈兒的理念中，彩妝本質上是一門「做自己」的藝術，風格魅力是一種對個人獨一無二特質的肯定，而色彩正是詮釋這份獨特的方式。

香奈兒1號紅色山茶花豐潤乳霜 50g，4,100元。圖／香奈兒提供
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香奈兒珍珠光感新一代輕盈防護妝前乳SPF 40 PA+++ 玫瑰，2,250元。圖／香奈兒提供
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香奈兒1號紅色山茶花活能亮眼萃 15ml，3,400元。圖／香奈兒提供
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香奈兒康朋街31號唇膏 #1米色洋裝，5,290元。圖／香奈兒提供
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香奈兒品牌大使Minji。圖／香奈兒提供
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香奈兒1號紅色山茶花活能眼霜 15g，2,850元。圖／香奈兒提供
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香奈兒品牌大使Minji。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使Minji。圖／香奈兒提供
（由左至右）香奈兒品牌大使Minji、及香港歌手陳蕾。圖／香奈兒提供
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香奈兒限量雪花冰晶亮采盤，3,100元。圖／香奈兒提供
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香奈兒1號紅色山茶花活能精萃 50ml，5,380元。圖／香奈兒提供
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（由左至右）泰國歌手ALLY與香奈兒品牌大使Minji。圖／香奈兒提供
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香奈兒品牌大使昆凌。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使昆凌。圖／香奈兒提供

彩妝 香奈兒 魅力

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