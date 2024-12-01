馬告、和牛都入饌！時尚地中海料理Aleisha’新菜上桌

位於台北東區商圈，主打地中海料理的「Aleisha’」，今年秋冬推出一系列全新料理，包括多道單點菜色，以及9道式的套餐方案，為食客帶來自由而深邃的味覺饗宴。

主廚陳皓寧所推出的新菜色當中，開胃小點「Uni You」使用海苔製成塔殼，搭配海膽奶油、季節水果丁，最後再擺上北海道海膽、魚子醬，帶來甜鹹交融的滋味。宛若生日小蛋糕的形式，則是象徵美好的開始，每份950元。「Tuna Round」底部為手工製作、加入波蘭麵種發酵而成的布里歐麵包，麵包體輕盈濕潤並帶有麥香，香煎至金黃酥脆，再抹上鮪魚塔塔醬，清爽開胃，每份380元。

翻玩義式經典炸燉飯球而來的「Mac Me Happy」，將內餡換成濃郁切達乳酪通心粉，酥炸至金黃酥脆，搭配新鮮蕃茄和紅椒粉熬煮的酸甜微辣自製蕃茄醬，帶來不同的活力與趣味，每份320元。至於「Wagyu Waiting For?」選用日本鹿兒島和牛以直火炭烤至五分熟，並刷上北非突尼西亞傳統的哈里薩辣醬，最後撒上洋蔥酥，讓風味層次更為立體，每份680元。

除此之外，Aleisha’本季也推出多道冷前菜、熱前菜與主餐餐點。例如「Clambonara」翻玩經典義式培根蛋奶麵，選用台灣豬臉頰取代培根，並加入蛤蜊增添鮮味，佐以台灣特有的馬告，自製出有獨特香氣與微麻辣感，每份650元。「Sea Coddess」選用丹麥鱈魚，以台灣高山高麗菜包裹並以焦化奶油炭烤，搭配自製'Nduja辣香腸、南瓜海鮮醬汁，在直接又強烈的新香料風味中，又可感受到溫潤的銜接感，每份980元。

其他還有結合台灣舞菇、秀珍菇、香菇與焦糖醬油、煙燻大蒜美乃滋等食材元素的「Fellin' Mushy」，或是從西班牙小吃轉化而來的「Shrimply The Best」，以及將日本鹿兒島和牛與馬告胡椒醬結合的「Spiced Moo-ments」等等餐點，各有不同特色。