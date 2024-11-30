經典不敗！伊莉莎白泰勒生前Delvaux包 再現幾何魅力

上一世紀的「名人」與現今的定義大不相同。上一世紀的名人由於傳播媒介不若今日發達，是必須真正在社會上有其成就貢獻或實質影響力，而非數位社群的數字便能等同換算。比利時王室品牌Delvaux推出新款Caprice手提包款，重現上一世紀與一代巨星伊莉莎白泰勒（Elizabeth Taylor）的淵源故事，也再次展現了Caprice包款的經典魅力、歷久彌新。

曾先後為金球獎、英國電影學院、和美國電影學會頒發終身成就獎的伊莉莎白泰勒，生涯曾以《Butterfield 8》、《Who's Afraid of Virginia Woolf？》兩部電影分別在1960、1966年兩度於奧斯卡封后，並在2000年獲英女王頒發DBE大英帝國勳章。

1958年時，Elizabeth Taylor曾參觀了當年的布魯塞爾參觀世界博覽會，除了對於藝術、建築和文化感到興趣，並在日後回到好萊塢後，購入了一只祖母綠色的幾何包款，亦即是今日的Delvaux Caprice手提包款。

日前Delvauxa並在拍賣會中目錄中重新看到一只Elizabeth Taylor的藏品拍賣，正是其當年購入的Caprice手提包款，除了翻蓋燙印了代表Elizabeth Taylor名字縮寫的E.T字樣，也展現了Delvaux Caprice經歷60多年的經典不變。