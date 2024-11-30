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朗格Lange 1經典30周年展 台北101專賣店限時展出

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
朗格Lange 1系列Luminous腕表。圖／朗格表提供
朗格Lange 1系列Luminous腕表。圖／朗格表提供

一個人三十歲謂之「三十而立」，一個品牌的經典三十年、同樣值得慶祝。德國頂級製表品牌朗格（A.Lange & Söhne）旗下Lange 1系列於1994年問世，今年適逢30年紀，朗格特別於台北101松智廣場一樓舉辦了《30 Years of the LANGE 1》 特展，帶人一探此一系列的經典與歷史變革。

至今瑞士已與機械表幾如劃上等號的同時，德國製表則在收藏家心中額外佔有一席之地。歷史源自1845年的朗格雖然一度因世事變化而停擺，但在1994年捲土重來，並推出Lange 1系列，訴諸雙位數獨立顯示的大日期（Big-Date）視窗、不對稱偏心式的面盤，加上機芯的3/4夾板、鵝頸式微調、黃金套筒、二次組裝等特色，30年以來已然擦亮了「德式製表」的招牌，並能與瑞士頂級品牌分庭抗禮。

其中的偏心式面盤是德式製表近30年的一大特色，此處的偏心是指，傳統的時針、分針並不以面盤的中心為軸心，以朗格的時間盤為例，位於表面的左側、整體約為原面盤量體的約1/3，同時面盤的右上兩點鐘方向與右下四點鐘方向則分別為大日曆視窗以及較大型的小秒針，因此雖然時分針為偏心，但整體具有勻稱比例的穩定感，因而成為了德式製表，也是朗格與Lange 1系列的一大視覺設計脈絡。

為了Lange 1的「三十而立」，朗格的《30 Years of the LANGE 1》 特展特別從德國原廠邀請了雕刻師前來台北101專賣店，親自示範在夾板上雕刻的巧奪天工，同時由於朗格過去在SIHH與Watches & Wonders瑞士表展現場都將展出超大尺寸的表款模型裝置，本次品牌再於台北101購物中心1樓松智廣場入口打造了腕表耶誕藝術裝置，由即日起至2025年1月2日。

朗格《30 Years of the LANGE 1》特展將採預約制，可洽官方網站預約網址：https://events.alange-soehne.com/zh-TW/public/events/lange-1-exhibition-taipei/registration/attendees?attendee_type=139254

朗格於專賣店上帶來了Lange 1與Little Lange 1系列對表，以玫瑰金搭配藍色925銀面盤，限量生產。圖／朗格表提供
朗格於專賣店上帶來了Lange 1與Little Lange 1系列對表，以玫瑰金搭配藍色925銀面盤，限量生產。圖／朗格表提供
朗格於台北101松智廣場一樓舉辦《30 Years of the LANGE 1》 特展，帶人一探Lange 1系列的經典與30年重要大事紀。圖／朗格表提供
朗格於台北101松智廣場一樓舉辦《30 Years of the LANGE 1》 特展，帶人一探Lange 1系列的經典與30年重要大事紀。圖／朗格表提供
從德國來台的朗格原廠雕刻大師，並於現場示範擺輪與夾板上的手工雕刻技藝。圖／朗格表提供
從德國來台的朗格原廠雕刻大師，並於現場示範擺輪與夾板上的手工雕刻技藝。圖／朗格表提供
偏心式面盤，機芯的3/4夾板、鵝頸式微調、黃金套筒與二次組裝，都是Lange 1與朗格的經典迷人之處。圖／朗格表提供
偏心式面盤，機芯的3/4夾板、鵝頸式微調、黃金套筒與二次組裝，都是Lange 1與朗格的經典迷人之處。圖／朗格表提供

台北101 品牌 瑞士

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