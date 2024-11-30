睽違十年、義大利最強時尚潮牌DIESEL快閃踩點信義A11

談時尚，義大利始終在全世界佔有一席之地，更是引領趨勢的風向指標。創設於1978年的潮流品牌DIESEL近日即將重返台灣市場，並於12月1日登陸台北信義A11開設概念快閃店，前進街頭潮流第一戰線。

原本即鎖定年輕世代的DIESEL是由Renzo Rosso所創立，並以獨特的水洗牛仔一度引領丹寧風潮。雖然2019年一度申請破產，但在2020年現任創意總監Glenn Martens到任後，推出包含熱門單品D字腋下包1DR Bag、品牌首字母大寫D的緊身上衣迅速受到韓國時尚偶像喜愛，進而重新引起新世代的注意，品牌並邀請韓國男團Seventeen中的Hoshi成為亞太區品牌大使，將影響力從女性擴大到男性族群。