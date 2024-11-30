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睽違十年、義大利最強時尚潮牌DIESEL快閃踩點信義A11

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
DIESEL已於近日重返台灣市場，並將在12月1日於台北新光三越信義A11開設專賣店。圖／DIESEL提供
DIESEL已於近日重返台灣市場，並將在12月1日於台北新光三越信義A11開設專賣店。圖／DIESEL提供

談時尚，義大利始終在全世界佔有一席之地，更是引領趨勢的風向指標。創設於1978年的潮流品牌DIESEL近日即將重返台灣市場，並於12月1日登陸台北信義A11開設概念快閃店，前進街頭潮流第一戰線。

原本即鎖定年輕世代的DIESEL是由Renzo Rosso所創立，並以獨特的水洗牛仔一度引領丹寧風潮。雖然2019年一度申請破產，但在2020年現任創意總監Glenn Martens到任後，推出包含熱門單品D字腋下包1DR Bag、品牌首字母大寫D的緊身上衣迅速受到韓國時尚偶像喜愛，進而重新引起新世代的注意，品牌並邀請韓國男團Seventeen中的Hoshi成為亞太區品牌大使，將影響力從女性擴大到男性族群。

即將在12月1日（日）營業的DIESEL A11快閃店，同時也將帶來品牌經典單品如1DR Bag黑色款與銀色亮面款，訂價各約22,500元與29,500元，配件部分另推薦了d-venus sb銀色高跟鞋，鞋面並有著品牌經典的D字母大寫裝飾；服裝則推薦Mclarksville Knitwear針織上衣，小可愛式上衣可搭配低腰牛仔褲，重新接軌DIESEL曾被譽為街頭丹寧之王的姿態，不為教條所拘束，自由、有型。

DIESEL d-venus sb銀色高跟鞋，28,000元。圖／DIESEL提供
DIESEL d-venus sb銀色高跟鞋，28,000元。圖／DIESEL提供
DIESEL 銀色Shoulder Bag，29,500元。圖／DIESEL提供
DIESEL 銀色Shoulder Bag，29,500元。圖／DIESEL提供
DIESEL Mclarksville Knitwear針織上衣，14,000元。圖／DIESEL提供
DIESEL Mclarksville Knitwear針織上衣，14,000元。圖／DIESEL提供
韓團Seventeen成員Hoshi已是DIESEL亞太區品牌大使，展現街頭風格的潮流姿態。圖／DIESEL提供
韓團Seventeen成員Hoshi已是DIESEL亞太區品牌大使，展現街頭風格的潮流姿態。圖／DIESEL提供

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