快訊

有你嗎？名字有「中華隊冠軍」任一字、海洋公園「免費入園」

香川照之性醜聞後「試水溫」挨罵噁心！沉寂2年確定電視劇復出

有房有地還保值…年輕人為何不愛透天了？網曝缺點：鄰居違停超崩潰

聽新聞
0:00 / 0:00

六福村12月2日飄雪！首創假日微夜間開放、變裝優惠價699

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
12月1日~12月31日期間，身上的衣服、褲/裙子、配件有蝴蝶結元素，入園即享優惠價699元（原價1,199元）。圖/六福村提供
12月1日~12月31日期間，身上的衣服、褲/裙子、配件有蝴蝶結元素，入園即享優惠價699元（原價1,199元）。圖/六福村提供

冬季的幸福鈴聲已緩緩響起，耶誕老人搭上麋鹿雪車回到六福村，準備參加飄雪「童話耶誕」派對。今年活動時間為12月2日至2025年1月1日，園區首創假日微夜間營運，霓虹燈蔓延擴展耶誕小屋、霓彩耶誕樹及雪人周邊，讓遊客感受濃濃耶誕儀式感。

此外，12月優惠也多，包括12月1日~12月31日期間，身上的衣服、褲/裙子、配件有蝴蝶結元素，入園即享優惠價699元（原價1,199元）。小朋友周末假日變裝入園，還能和耶誕老公公一起唱唱跳跳大玩耶誕派對。

六福村耶誕行程推薦，最優先體驗就是耶誕最大盛典遊行「冰晶盛典」，還有絕對必拍的「甜蜜糖果世界」，以及今年首創的夜間限定「星夜極光城」。還有，只要購買物超所值的「耶誕禮物包」，即可獲得與耶誕老公公見面拍照的機會。耶誕不可錯過的限定餐點「耶誕戰斧豬排」與「耶誕四人烤雞特餐」，即日起開放訂位，每周周末席次最搶手，建議優先搶訂。

耶誕限定餐點「耶誕戰斧豬排」與「耶誕四人烤雞特餐」，即日起開放訂位。圖/六福村提供
耶誕限定餐點「耶誕戰斧豬排」與「耶誕四人烤雞特餐」，即日起開放訂位。圖/六福村提供

公公 派對 老公

延伸閱讀

慶奪冠！大倉久和歐風館吃到飽「4人同行1人免費」

【東京朝活遊程之一】築地本願寺「Tsumugi」咖啡廳享用寺院儀式感早餐

出席集團耶誕點燈 徐旭東談景氣 明年一定好

星巴克化身甜點專賣店！耶誕必喝強品「薄荷風味摩卡」也回歸　還有「現烤鬆餅、藍莓波士頓派」誘人登場

相關新聞

六福村12月2日飄雪！首創假日微夜間開放、變裝優惠價699

冬季的幸福鈴聲已緩緩響起，耶誕老人搭上麋鹿雪車回到六福村，準備參加飄雪「童話耶誕」派對。今年活動時間為12/2至2025...

名字有「中華隊冠軍」任一字、海洋公園「免費入園」

賀中華隊奪冠，遠雄海洋公園即日起至12月31日推出特別優惠活動，遊客姓名中有「中、華、隊、冠、軍」任一 字，即可享免費入園...

繽紛巧克力飄在奶蓋上！日出茶太 X M&M’S 新飲品超Q

日出茶太再推充滿歡樂系的新飲品，宣布將首度與經典巧克力品牌M&M’S合作推出聯名限定飲品 「M&M’S紅茶奶蓋」 和 「...

慶奪冠！大倉久和歐風館吃到飽「4人同行1人免費」

歡慶台灣棒球國家代表隊在世界棒球12強賽奪冠，大倉久和大飯店歐風館自助餐廳即日起至12月15日推出限時優惠，只要追蹤大倉...

好市多超級網購星期一登場！除濕機免萬元 兩米聖誕樹省2千

美式賣場好市多美式賣場好市多（Costco）年終購物盛典一波又一波，超值黑五購物節後，將由超級網購星期一(Cyber M...

赴瑞士台客將創歷史新高 有何魅力不遠千里蜂擁前往？

疫後民眾更偏向親近大自然、運動類的旅遊型態，擁有天然自然景觀、完善大眾運輸的瑞士，成了不少人的旅遊選擇。瑞士國家旅遊局預估，2025年台人赴瑞將超越疫情前水準，有機會創新高。 台瑞間沒有直航航班，且瑞士物價超高，究竟是什麼魅力，讓台灣旅客蜂擁前往？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。