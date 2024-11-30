六福村12月2日飄雪！首創假日微夜間開放、變裝優惠價699

疫後民眾更偏向親近大自然、運動類的旅遊型態，擁有天然自然景觀、完善大眾運輸的瑞士，成了不少人的旅遊選擇。瑞士國家旅遊局預估，2025年台人赴瑞將超越疫情前水準，有機會創新高。 台瑞間沒有直航航班，且瑞士物價超高，究竟是什麼魅力，讓台灣旅客蜂擁前往？

2024-11-30 09:00