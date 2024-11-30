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六福村12月2日飄雪！首創假日微夜間開放、變裝優惠價699
冬季的幸福鈴聲已緩緩響起，耶誕老人搭上麋鹿雪車回到六福村，準備參加飄雪「童話耶誕」派對。今年活動時間為12月2日至2025年1月1日，園區首創假日微夜間營運，霓虹燈蔓延擴展耶誕小屋、霓彩耶誕樹及雪人周邊，讓遊客感受濃濃耶誕儀式感。
此外，12月優惠也多，包括12月1日~12月31日期間，身上的衣服、褲/裙子、配件有蝴蝶結元素，入園即享優惠價699元（原價1,199元）。小朋友周末假日變裝入園，還能和耶誕老公公一起唱唱跳跳大玩耶誕派對。
六福村耶誕行程推薦，最優先體驗就是耶誕最大盛典遊行「冰晶盛典」，還有絕對必拍的「甜蜜糖果世界」，以及今年首創的夜間限定「星夜極光城」。還有，只要購買物超所值的「耶誕禮物包」，即可獲得與耶誕老公公見面拍照的機會。耶誕不可錯過的限定餐點「耶誕戰斧豬排」與「耶誕四人烤雞特餐」，即日起開放訂位，每周周末席次最搶手，建議優先搶訂。
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