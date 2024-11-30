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名字有「中華隊冠軍」任一字、海洋公園「免費入園」

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
「藍色海洋聖誕」主題遊行將於12月7日盛大登場。圖/遠雄海洋公園提供
「藍色海洋聖誕」主題遊行將於12月7日盛大登場。圖/遠雄海洋公園提供

賀中華隊奪冠，遠雄海洋公園即日起至12月31日推出特別優惠活動，遊客姓名中有「中、華、隊、冠、軍」任一字，即可享免費入園。同行親友最多4人，也可享優惠票價每人699元。

除棒球奪冠優惠，遠雄海洋公園同步推出「花蓮慢慢玩~隔日免費再入園+1」優惠專案，即日起至12月31日，只要購票入園，都可享有隔日免費再入園優惠，遊客需在首日入園時於園內完成登記，即可輕鬆體驗兩日遊。

此外，遠雄海洋公園將自12月7日起，將推出「藍色海洋聖誕」活動，節慶盛典將持續至明年1月19日，包含限定的聖誕主題遊行、聖誕街頭快閃互動、聖誕水族餵食秀，以及暖心聖誕美食。

例如即登場的「Shining On！閃亮聖誕派對~聖誕主題遊行」，每天限定一場，將在歡樂大街上帶來漫天飄雪與盛裝舞者的精采表演，營造夢幻冬日氛圍。另一亮點活動「聖誕老公公大洋池奇遇記~水族餵食秀」，邀請聖誕老公公化身潛水使者，潛入大洋池與海洋生 物共享節日喜悅，帶來獨一無二的水下派對，每日有兩場水族餵食演出。「聖誕快閃」活動也將於節慶期間在歡樂大街隨機上演，讓遊客與聖誕小精靈一同互動，探索奇妙的聖誕冒險。

活動資訊可查官網

遠雄海洋公園「藍色海洋聖誕」推出聖誕主題餐點。圖/遠雄海洋公園提供
遠雄海洋公園「藍色海洋聖誕」推出聖誕主題餐點。圖/遠雄海洋公園提供

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