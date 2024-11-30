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慶奪冠！大倉久和歐風館吃到飽「4人同行1人免費」

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
歐風館耶誕爐烤火雞大餐。圖/大倉久和提供
歐風館耶誕爐烤火雞大餐。圖/大倉久和提供

歡慶台灣棒球國家代表隊在世界棒球12強賽奪冠，大倉久和大飯店歐風館自助餐廳即日起至12月15日推出限時優惠，只要追蹤大倉久和IG官方帳號，於活動期間內，周日至四晚餐時段可享「4人同行1人免費」優惠。此外，館內桃花林中華料理同步推出2025乙巳年外帶年菜，即日起至明年1月8日，訂購享早鳥優惠價16,999元，數量有限。

歐風館自助餐廳在本次優惠活動結束後，12月17日至19日將接力推出「日本直送」大分縣合作限定菜色，採用大分和牛、鰤魚、牡蠣等食材入菜。耶誕跨年檔期，於12月24、25、31日還有冬季限定菜色，包括現蒸紅蟳、帝王蟹土瓶蒸等位上料理，餐檯還有爐烤火雞、老饕牛排、爐烤羊肩排及日本直送生蠔。

大倉久和大飯店桃花林中華料理2025乙巳年外帶年菜系列，另贈桃花林招牌紅豆年糕以及精美帆布袋。其中，新派粵菜的經典年味「濃湯魚翅魚膠佛跳牆」，上湯以老母雞、赤肉、金華火腿熬製，搭配鮑魚、魚翅、魚肚和日本進口干貝，燉煮4小時以上，湯頭濃郁，鮮美滋味層次分明。另有以中式料理手法，重新定義牛小排的「慢燉炆火無骨牛小排」等。

館內知名的山里日本料理也在耶誕跨年檔期推出，鐵板燒「慶典套餐」，不僅可以同時享用日本佐賀和牛沙朗，以及同樣來自日本的大分和牛捲，另有法國藍龍蝦兩吃。

今年的新春時節，由來自東京大倉飯店的總料理長藤村真廣親自掌杓、推出象徵祝福與吉祥的「新年御節料理」，採用精美的兩段重木盒盛裝，每套售價7,800元，即日起開放預訂至12月24日，數量有限，售完為止。

而在元旦當天，山里日本料理也推出期間限定販售的「日式朝食」，體驗不一樣的日式新年。

歐風館慶棒球賽12強奪冠，推出「4人同行1人免費」優惠。圖/大倉久和提供
歐風館慶棒球賽12強奪冠，推出「4人同行1人免費」優惠。圖/大倉久和提供
大倉久和大飯店山里推正宗日式「御節料理」，滿載職人手藝及祝福心意。圖/大倉久和提供
大倉久和大飯店山里推正宗日式「御節料理」，滿載職人手藝及祝福心意。圖/大倉久和提供
鮑汁煮圍村盆菜內含鮑魚、花膠、海參等名貴食材，每層都散發著奢華的年節滋味。圖/大倉久和提供
鮑汁煮圍村盆菜內含鮑魚、花膠、海參等名貴食材，每層都散發著奢華的年節滋味。圖/大倉久和提供

日本料理 自助餐廳 飯店

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