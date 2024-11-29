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林柏宏、陳庭妮出席LV新店開幕 狗派教養真心話全公開

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
林柏宏出席路易威登（Louis Vuitton）台北SOGO復興店全新開幕，除了無領羊毛外套與LV Ranch胸針搶眼，紫色的Speedy P9紫色小牛皮包並加掛了搶手可愛的LV Paw鑰匙扣掛飾。圖／Louis Vuitton提供
林柏宏出席路易威登（Louis Vuitton）台北SOGO復興店全新開幕，除了無領羊毛外套與LV Ranch胸針搶眼，紫色的Speedy P9紫色小牛皮包並加掛了搶手可愛的LV Paw鑰匙扣掛飾。圖／Louis Vuitton提供

路易威登台北SOGO復興店全新開幕，店內帶來多項獨家商品，更有獨家一款的毛小孩專用、要價203萬的Kennel Trunk狗屋硬箱開幕即售出，儼然成為全台最潮、最時尚的毛小孩精品店，傍晚活動時並有藝人陳庭尼、林柏宏、范少勳、錢裕揚、韋禮安也紛紛現身，暢談毛小孩教育心得。

狗派代表的林柏宏每周都為毛小孩米克斯「水哥」補充新玩具，同時狗狗每天都會將玩具從箱子裡翻出來玩耍、讓林柏宏每晚都要重新收拾，也讓他笑稱「很像養小孩」，甚至訪問後還分享水哥IG（aquareadus2222）、呼籲記者們追蹤分享。

因為拍攝《俏摩女搶頭婚》意外領養了一隻米克斯狗狗Chelsea的陳庭尼則主張以「愛、陪伴」為相處之道，並自陳每次想為狗狗買玩具時、總會理性克制，更大聲呼籲：花時間陪伴、會是比玩具對寵物更重要的事。

少見「貓派」代表的韋禮安則自曝家裡養了三隻貓，並分享前陣子家中一隻公貓住院10天讓他大為操心，還好住院後貓貓已經康復出院，並強調盡量不去看帳單，「因為生命比較重要。」

日前因《孫家兄弟》走紅的錢裕揚則也是狗派代表，雖然他美國、台灣兩地飛，但每次回到台灣他都固定每天花時間帶4歲的迷你雪納瑞Coby散步，甚至狗狗睡在他膝蓋上睡到打呼也讓他感到心頭暖暖；同時他近日也正拍攝美劇《降世神通》（Avatar），並表示今日身上的一款美式校園風珍珠外套帶有運動風，但加上珍珠刺繡之後則帶有豪華的混搭感。

Louis Vuitton Soul Trunk包款，13萬4,000元。圖／翻攝自Louis Vuitton官方網站
Louis Vuitton Soul Trunk包款，13萬4,000元。圖／翻攝自Louis Vuitton官方網站
林柏宏（右）、陳庭妮（中）與錢裕揚在出席Louis Vuitton新店開幕時，都親曝與毛小孩的互動，以及關於相處、教養的真心體驗。圖／Louis Vuitton提供
林柏宏（右）、陳庭妮（中）與錢裕揚在出席Louis Vuitton新店開幕時，都親曝與毛小孩的互動，以及關於相處、教養的真心體驗。圖／Louis Vuitton提供
Louis Vuitton Speedy P9 Bandoulière 40紫水晶色小牛皮肩背包，36萬2,000元。圖／Louis Vuitton提供
Louis Vuitton Speedy P9 Bandoulière 40紫水晶色小牛皮肩背包，36萬2,000元。圖／Louis Vuitton提供
一面是毛小孩的「爪印」、一面是毛絨絨LV字樣的LV Paw鑰匙扣及手袋吊飾，共有多種顏色，甫推出台灣即銷售一空。圖／翻攝自Louis Vuitton官方網站
一面是毛小孩的「爪印」、一面是毛絨絨LV字樣的LV Paw鑰匙扣及手袋吊飾，共有多種顏色，甫推出台灣即銷售一空。圖／翻攝自Louis Vuitton官方網站
錢裕揚出席路易威登（Louis Vuitton）台北SOGO復興店開幕，並透露他與狗狗的暖心互動生活。圖／Louis Vuitton提供
錢裕揚出席路易威登（Louis Vuitton）台北SOGO復興店開幕，並透露他與狗狗的暖心互動生活。圖／Louis Vuitton提供
范少勳出席路易威登（Louis Vuitton）台北SOGO復興店全新開幕，以綠色格紋軍官外套搭配LV Western領帶式項鍊、Soul Trunk包款。圖／Louis Vuitton提供
范少勳出席路易威登（Louis Vuitton）台北SOGO復興店全新開幕，以綠色格紋軍官外套搭配LV Western領帶式項鍊、Soul Trunk包款。圖／Louis Vuitton提供
身穿垂肩褶襉連身裙的陳庭妮以青春路線出席路易威登（Louis Vuitton）台北SOGO復興店全新開幕，同時手持一款從行李硬箱重新演繹的Noé Trunk PM包，造型多變。圖／Louis Vuitton提供
身穿垂肩褶襉連身裙的陳庭妮以青春路線出席路易威登（Louis Vuitton）台北SOGO復興店全新開幕，同時手持一款從行李硬箱重新演繹的Noé Trunk PM包，造型多變。圖／Louis Vuitton提供
陳庭妮出席路易威登（Louis Vuitton）台北SOGO復興店全新開幕。圖／Louis Vuitton提供
陳庭妮出席路易威登（Louis Vuitton）台北SOGO復興店全新開幕。圖／Louis Vuitton提供
林柏宏出席路易威登（Louis Vuitton）台北SOGO復興店全新開幕，並笑稱寵物的個性習慣讓他覺得很像在養小孩。圖／Louis Vuitton提供
林柏宏出席路易威登（Louis Vuitton）台北SOGO復興店全新開幕，並笑稱寵物的個性習慣讓他覺得很像在養小孩。圖／Louis Vuitton提供
Louis Vuitton Noé Trunk PM，11萬元。圖／Louis Vuitton提供
Louis Vuitton Noé Trunk PM，11萬元。圖／Louis Vuitton提供
錢裕揚出席路易威登（Louis Vuitton）台北SOGO復興店全新開幕，並身穿深藍色天鵝絨狗狗圖騰與珍珠綴飾外套，華麗、帶點貴族氣息。圖／Louis Vuitton提供
錢裕揚出席路易威登（Louis Vuitton）台北SOGO復興店全新開幕，並身穿深藍色天鵝絨狗狗圖騰與珍珠綴飾外套，華麗、帶點貴族氣息。圖／Louis Vuitton提供

毛小孩 狗狗 珍珠

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