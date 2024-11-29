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林柏宏、陳庭妮出席LV新店開幕 狗派教養真心話全公開
路易威登台北SOGO復興店全新開幕，店內帶來多項獨家商品，更有獨家一款的毛小孩專用、要價203萬的Kennel Trunk狗屋硬箱開幕即售出，儼然成為全台最潮、最時尚的毛小孩精品店，傍晚活動時並有藝人陳庭尼、林柏宏、范少勳、錢裕揚、韋禮安也紛紛現身，暢談毛小孩教育心得。
狗派代表的林柏宏每周都為毛小孩米克斯「水哥」補充新玩具，同時狗狗每天都會將玩具從箱子裡翻出來玩耍、讓林柏宏每晚都要重新收拾，也讓他笑稱「很像養小孩」，甚至訪問後還分享水哥IG（aquareadus2222）、呼籲記者們追蹤分享。
因為拍攝《俏摩女搶頭婚》意外領養了一隻米克斯狗狗Chelsea的陳庭尼則主張以「愛、陪伴」為相處之道，並自陳每次想為狗狗買玩具時、總會理性克制，更大聲呼籲：花時間陪伴、會是比玩具對寵物更重要的事。
少見「貓派」代表的韋禮安則自曝家裡養了三隻貓，並分享前陣子家中一隻公貓住院10天讓他大為操心，還好住院後貓貓已經康復出院，並強調盡量不去看帳單，「因為生命比較重要。」
日前因《孫家兄弟》走紅的錢裕揚則也是狗派代表，雖然他美國、台灣兩地飛，但每次回到台灣他都固定每天花時間帶4歲的迷你雪納瑞Coby散步，甚至狗狗睡在他膝蓋上睡到打呼也讓他感到心頭暖暖；同時他近日也正拍攝美劇《降世神通》（Avatar），並表示今日身上的一款美式校園風珍珠外套帶有運動風，但加上珍珠刺繡之後則帶有豪華的混搭感。
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