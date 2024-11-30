Kitty×酷洛米 長榮航彩繪新機萌

長榮航空聯名三麗鷗彩繪機已邁入廿年，即日至十二月一日，在台北松菸文創大街舉辦「Hello好久不見—長榮航空彩繪機嘉年華」，亮相全新兩架彩繪機，包括十二月四日起飛航桃園至日本仙台航線的「粉萌機」，及十二月廿六日起飛航桃園至巴黎航線的「糖果機」。

活動現場除了以彩繪機四點○的三麗鷗明星成員為主，包括Hello Kitty、酷洛米、美樂蒂、大耳狗及布丁狗的環景拍攝區外，還有點亮彩繪機互動體驗區、拍貼機等多項互動體驗，在展區內完成指定闖關遊戲，還可抽長榮航空全新彩繪機航點機票。

長榮航空總經理孫嘉明表示，長榮航空與三麗鷗自二○○五年合作推出全球第一架「Hello Kitty彩繪機」，在國際上屢屢獲獎，繼今年八月底桃園往返芝加哥的「閨蜜機」，此次迎來第四代彩繪機，十二月起「粉萌機」將飛航仙台、「糖果機」將飛航巴黎航線，搭配原先的「郊遊機」、「夢想機」、「派對機」，希望整個機隊持續帶給旅客夢幻旅程。

長榮航空也說，長榮航空免稅品預購網「SKY SHOP」即日起至十二月卅一日止，推出Hello Kitty專館二件八五折優惠碼「EVAKT85」折扣；即日起至十二月三日，長榮航空電商平台長榮樂ｅ購網站／App，以指定企業編號「P00000114」及密碼「EVAKT85」登入購物，即享全館商品八五折。