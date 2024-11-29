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大宇資訊自研恐怖遊戲《咒》熱賣 24小時衝Steam新品排行榜第一

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
《咒》掀起實況主直播宣傳潮。圖／大宇資訊提供
《咒》掀起實況主直播宣傳潮。圖／大宇資訊提供

老牌遊戲廠商大宇資訊今日宣布，研發的第一人稱懸疑恐怖遊戲《咒》11月18日正式上市全球Steam平台，24小時內即衝上Steam平台「新品排行榜」第一，並同步躍上「暢銷商品」排行榜第一，創下雙冠佳績。

大宇資訊指出，正式版上市不到一週，就累積超過500位海內外遊戲實況主共襄盛舉，來自各大平台的遊戲影片及實況影音，累積觀看次數更是超過800萬瀏覽量，收獲國內外遊戲實況主青睞。

公司說明，其中更有來自印尼的千萬訂閱的Youtuber - MiawAug。主因在於充滿邪教陰森色彩的《咒》在上市當日衝上B站熱門搜尋，可見在全世界恐怖遊戲的汪洋中，充滿台味民俗信仰元素的恐怖遊戲，正在席捲全球。

大宇資訊開發團隊進一步說明，除了致敬同名電影外，也想帶給恐怖遊戲玩家不同於《女鬼橋系列》的恐怖遊戲體驗，《女鬼橋系列》著重於校園恐怖和大學生間搞笑相處，遊戲氛圍比較輕鬆，校園恐怖感體驗之外，也能藉由許多跟日常生活貼近的事物，喚起青春回憶；而《咒》是單親媽媽苦尋女兒，帶給玩家的是悲傷、令人喘不過氣的壓迫感，進入壓抑且狂熱邪教的詭異氛圍。

因此在製作遊戲時，特別著墨環境的布置及音效，實際場景勘查，多次走訪神壇小祠，讓臨場感拉滿。另外，《咒》遊戲世界觀延續電影「陳家莊」的詭譎氛圍，也在部分場景暗藏電影小彩蛋，因此有看過電影的玩家，不妨進入陳家村仔細探索，驚喜兼具驚嚇。

校園 邪教 電影

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