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好市多「黑色購物週」倒數2天！iPad Air、LG除濕機優惠可得早起進場搶購

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
好市多iPad Air現場售價。記者黃筱晴／攝影
好市多iPad Air現場售價。記者黃筱晴／攝影

好市多年度盛事「黑色購物週」優惠倒數2天！稍早在社群預告了第6天新增的主打優惠商品，再度推出蘋果商品搶攻果粉會員荷包，這次是13吋的iPad Air祭出優惠，同樣沒有提前公告折扣幅度，但如果依照今日iPad第9代10.2吋現折2,000元的優惠來看，應該幅度也會差不多。目前13吋iPad Air賣場售價為128GB 24,899元、256GB 28,099元，會員們可以趕快上網比價作為入手參考。

黑色購物週第6天除了13吋iPad Air，這幾年每次有優惠就立刻被搶購一空的LG除濕機也終於登場，此次黑五優惠的機種為16公升PURICARE UV抑菌雙變頻除濕機，現折3,300元，迎接濕冷冬天，趕快趁此機會入手提升家中舒適度。另外，黃金商品也再加碼推出新款優惠，近期有結婚計劃的會員，好市多幫你把24K黃金男士套組準備好了，現折8,000元，為新人省下一筆。

好市多黑色購物週優惠商品項目會持續累加，但部分商品貨量有限，售完為止，會員們可得把握時機進場挑選。好市多「黑色購物週」週末最後2天期間，全台14家分店將提早到8點就開門。

好市多「黑色購物週」第6天主打優惠商品公開。圖／台灣好市多提供
好市多「黑色購物週」第6天主打優惠商品公開。圖／台灣好市多提供
好市多「黑色購物週」第6天主打優惠商品公開。圖／台灣好市多提供
好市多「黑色購物週」第6天主打優惠商品公開。圖／台灣好市多提供
好市多「黑色購物週」第6天主打優惠商品公開。圖／台灣好市多提供
好市多「黑色購物週」第6天主打優惠商品公開。圖／台灣好市多提供
好市多「黑色購物週」第6天主打優惠商品公開。圖／台灣好市多提供
好市多「黑色購物週」第6天主打優惠商品公開。圖／台灣好市多提供
好市多iPad Air現場售價。記者黃筱晴／攝影
好市多iPad Air現場售價。記者黃筱晴／攝影

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