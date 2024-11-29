好市多「黑色購物週」倒數2天！iPad Air、LG除濕機優惠可得早起進場搶購

好市多年度盛事「黑色購物週」優惠倒數2天！稍早在社群預告了第6天新增的主打優惠商品，再度推出蘋果商品搶攻果粉會員荷包，這次是13吋的iPad Air祭出優惠，同樣沒有提前公告折扣幅度，但如果依照今日iPad第9代10.2吋現折2,000元的優惠來看，應該幅度也會差不多。目前13吋iPad Air賣場售價為128GB 24,899元、256GB 28,099元，會員們可以趕快上網比價作為入手參考。

黑色購物週第6天除了13吋iPad Air，這幾年每次有優惠就立刻被搶購一空的LG除濕機也終於登場，此次黑五優惠的機種為16公升PURICARE UV抑菌雙變頻除濕機，現折3,300元，迎接濕冷冬天，趕快趁此機會入手提升家中舒適度。另外，黃金商品也再加碼推出新款優惠，近期有結婚計劃的會員，好市多幫你把24K黃金男士套組準備好了，現折8,000元，為新人省下一筆。