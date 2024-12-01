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粉底液、粉餅總是搞不清？挑對5大粉底產品畫出你的命定底妝

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
粉底液、粉餅總是搞不清？挑對5大粉底產品畫出你的命定底妝 圖片來源/Unsplash
粉底液、粉餅總是搞不清？挑對5大粉底產品畫出你的命定底妝 圖片來源/Unsplash


【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「粉底產品」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的5大粉底產品的有何異同。

「底妝」是妝容的基礎，能均勻膚色、修飾瑕疵，提升整體妝容精緻度。然而，市面上多樣化的粉底產品常令美妝新手眼花撩亂，究竟要追求輕透自然的妝感，還是霧面質感妝容比較適合自己？要選擇滋潤配方、還是控油效果佳的款式呢？接下來就一起從不同面向，針對五大粉底產品進行比較、了解它們的差異吧！

「粉底液」一瓶滿足多數日常需求 外出補妝就帶「氣墊粉餅」或「粉餅」

▲ 網友熱議5大粉底產品比較 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 網友熱議5大粉底產品比較 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對「粉底產品」相關話題的討論，可以發現「粉底液」最受網友熱議。有網友便大讚「粉底液在處理小細節（毛孔、膚色不均）的地方還是比較優秀」、「妝感輕透又很服貼」，指出液態狀的粉底液延展性佳，無論是遮瑕力、持妝性，還是服貼度都表現出色，且市面上種類繁多，能根據不同需求呈現多樣妝感，如輕透裸肌、柔焦霧面等，並具備滋潤、控油等不同功效，滿足各種膚質的日常需求。

不過網友也提到，粉底液通常「需要另外搭配用具、且上妝要鋪平拍開會比較麻煩」，若沒有美妝蛋、刷具等工具輔助，就需徒手推開並塗抹均勻，較不便於外出時補妝，因此在選擇粉底產品時，不妨也將使用情境納入考量。

還有不少人會拿粉底液與「氣墊粉餅」、「粉餅」做比較。網友分享道「粉底液上妝、粉餅補妝」、「（氣墊粉餅）上妝真的很快速，拍一拍五分鐘完成」，指出粉底與粉撲合一的「氣墊粉餅」以及乾粉型態的「粉餅」都十分輕便易攜帶，上妝也很簡單，並且具備基本的遮瑕功能，對於經常有補妝需求者、或是還不熟悉上妝手法的新手而言，是相當理想的選擇。

不過，若上妝步驟與清潔不當，也可能出現「容易卡粉浮粉，顯得妝感厚重」、「卡毛孔長粉刺」的情形，引來他人呼籲「卸妝要很仔細卸」、「氣墊粉餅就是細菌培養皿」，建議隨時留意膚況變化，觀察使用的底妝產品是否適合自己的膚質。

呈霜狀質地的「粉底霜」，則憑藉高度的滋潤和保濕效果受到乾燥肌族群的喜愛。其滋潤配方除了能呈現清透水潤的妝感，還可避免皮膚因乾燥而導致妝容斑駁、乾裂，適合在秋冬季節使用，是「養膚保濕型」的粉底產品，獲得愛用者青睞，表示「粉底霜較遮跟保濕」，遮瑕力、持妝性與服貼度的表現也十分亮眼。

你也是底妝控嗎？挑選適合自己的粉底，是影響整體妝容精緻度、彰顯個人風格與氣質的關鍵。無論你是彩妝新手，或尚未找到專屬理想粉底，不妨參考以上比較，依據自己的膚質、需求與生活習慣，多方嘗試不同品牌與款式，找到最契合自己的「命定底妝」！


原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「粉底產品」相關討論則數。

觀測期間：2024/08/17~2024/11/17，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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