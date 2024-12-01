還在尋找命定香水嗎？網議6大香水香調讓你輕鬆入門



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「香水香調」話題的網路聲量表現，帶您了解網友關注的6大香水香調。

現今市面上的香水琳瑯滿目，各有不同的氣味特徵，常讓人不知從何下手，而該如何從眾多香氣中找到自己喜歡的味道，更是歷久不衰的討論話題。

如果想要踏入香氛的世界，那認識「香調」絕對是重要的第一步，「香調」是香水的一種分類規則，根據香水的主要氣味特徵與使用的香材，將各種香味歸納為不同類別。接著，就讓我們一起來看看最受網友關注的6大香水香調吧！

「木質調」清新自然令人放鬆 「花香調」細膩甜美香氣豐富

▲ 網友熱議TOP6香水香調 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月網友針對「香水香調」的討論，以經典香調之一的「木質調」最受關注，木質調的香氣通常包含清新的雪松、濃郁的檀木及泥土等味道，帶來溫暖乾燥、令人放鬆的感受，因此十分受到大眾歡迎，有網友便分享自己曾在香氛品牌工作，「每個來問的都是要木質調」。

在網路討論區中，也時常可以看見網友發文徵求大家推薦的木質調香水，並表示自己喜歡木質調，是「因為木質調香水常給我沉穩的感覺，聞了心情會很好、很安定」，也有網友分享覺得噴木質調香水的人有「穩重端莊，做什麼事都很優雅」的感覺，是男女皆適合的熱門香調。

而大眾熟悉的「花香調」也受到許多網友討論，「花香調」的香水香氣細膩，且常以玫瑰、茉莉及鳶尾等花類為主要香材，而各式花種味道皆不相同，不同花種間也可以相互揉合，更能與木質與果香等其他香調疊合，是豐富度極高的香調。

有網友便表示自己噴香水「最愛花香調」，「可以溫柔一整天」，而不同花香的香水也往往帶來不同感覺，如「百合花、橙花、白棕櫚花」的花香組合，給人「生命力旺盛」的感覺，「木質花香調」可以帶來「溫暖、舒服」的感覺，香甜的「玫瑰」則有一種「小女人」感。

清新活潑的「柑橘調」同樣是網友熱議的香調，柑橘調的香水常見的香材有柑橘、檸檬、佛手柑和橙香等，散發清新酸甜的香氣，是十分適合夏天的香調。有網友便表示自己「喜歡這種淡淡不濃烈的清新感」，也有網友認為柑橘調有一種「純潔明亮感」，讓人覺得格外放鬆，也分享在長年炎熱的臺灣，「來點柑橘調或淡木質調最舒服」，並大推「太甜膩或成熟的香調會讓我有點暈香，但清爽的味道就很好搭」。

你也有喜歡的香調嗎？對於各個香調，你又有哪些推薦的香水呢？香水不僅可以改變使用者的氣味，還可以影響人們的生活狀態與心情感受，如果你還在探索自己的命定香水，不妨參考以上介紹的香調，挑選出最適合自己的味道吧！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「香水香調」相關討論則數。

觀測期間：2024/08/14~2024/11/14，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、評論（排除抽獎文）

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