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LV SOGO復興店開幕！203萬狗屋硬箱專寵毛小孩已蒙收藏

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
SOGO獨家、Louis Vuitton Kennel Trunk狗屋硬箱，203萬元。圖／Louis Vuitton提供
SOGO獨家、Louis Vuitton Kennel Trunk狗屋硬箱，203萬元。圖／Louis Vuitton提供

身為全世界引領潮流趨勢的頂尖時時尚品牌，路易威登（Louis Vuitton以下簡稱LV）今日正式為台北SOGO復興店全新開幕。三層樓空間合計522平方公尺約158坪，展示涵蓋服裝、皮件包款、配件、鞋履、香水、高級珠寶、腕表與Objets Nomades生活藝術傢俱等全品項，傍晚活動包含隋棠、陳庭妮、郭雪芙、林柏宏皆出席活動，同時LV也推出了獨家商品如寵物周邊，讓毛小孩也接軌時尚潮流生活。

全新開幕的LV台北SOGO復興店外牆延引了品牌自1888年問世的棋盤格Damier為元素，同時店裝設計則借鏡巴黎芳登廣場的路易威登之家。為了迎接即將來到的12月聖誕節氣氛，獻訂的櫥窗並以旋轉木馬為主軸，將野生動物如斑馬、鴕鳥、猴子分別「躍」上了旋轉木馬，活力轉動、野性狂歡，同時由於位落腳東區一級戰區，選品更傾向Old Money「老錢風」，擁有較多的皮草與羽毛商品，華麗優雅。

少見橫跨三層樓空間的LV台北SOGO復興店，其一樓包含了高級香水、皮件飾品、旅行主題、男士精選皮件飾品區與高級腕表，二樓則鎖定為男士專區，最後三樓則將VIP貴賓室、高級珠寶與腕表、女裝與鞋履等商品納入。為了台北SOGO復興店的重新盛大開幕，LV也帶來了多款男、女、生活獨家商品。由於2025早春男裝總監Pharrell Williams以歷史源自1871年的英國名犬展Dog Show為靈感打造男裝，LV台北SOGO復興店也帶來一組訂價203萬元的Kennel Trunk狗屋硬箱，全台僅一組、展出時已蒙收藏，同系列另有Bone Trunk骨頭造型寵物食物碗硬箱，同樣為店內獨家。

三樓空間的門面則採用了法國藝術家Sophie Mallebranche，以LV經典的印花打造成鏤空金屬藝術裝置，三樓並帶來LV 2025早春女裝系列，其靈感來自高地（Antoni Gaudí）的建築和巴塞隆納的文化活力，因此開場第一套便出現寬大輪廓與經典的西班牙Gaucho帽，服裝也呈現精巧的褶襇細節和刺繡細節，同時一只Wallet On Chain Capucines白色小牛皮肩背包則為SOGO獨家，可肩背、也可轉為晚宴手拿包，並搭配皮穿鏈形式。

三樓VIP區亮點則還有一款使用珍稀鴕鳥皮打造的綠色款Speedy P9包，包款皮標內側也改為少見的飛馬圖騰、活力四射，同時Fine Jewerly展示區，帶來一系列結合LV經典元素的輕奢珠寶，部分並結合黑瑪瑙、粉紅蛋白石、孔雀石，帶來不同的祝福或療癒感。

LV台北SOGO復興店已於今日正式開幕，地址為台北市忠孝東路三段300號1-3樓，或可電洽：0800-149-1188。

Louis Vuitton Bone Trunk骨頭造型寵物食物碗硬箱將為SOGO獨家商品，62萬元。圖／Louis Vuitton提供
Louis Vuitton Bone Trunk骨頭造型寵物食物碗硬箱將為SOGO獨家商品，62萬元。圖／Louis Vuitton提供
路易威登Louis Vuitton 2025早春女裝展現Nicolas Ghesquière從西班牙建築之美得到的啟發、並轉譯為服裝設計語彙。圖／Louis Vuitton提供
路易威登Louis Vuitton 2025早春女裝展現Nicolas Ghesquière從西班牙建築之美得到的啟發、並轉譯為服裝設計語彙。圖／Louis Vuitton提供
路易威登台北SOGO復興店。圖／Louis Vuitton提供
路易威登台北SOGO復興店。圖／Louis Vuitton提供
Louis Vuitton Speedy Trunk 20手提包，10萬6,000元。圖／Louis Vuitton提供
Louis Vuitton Speedy Trunk 20手提包，10萬6,000元。圖／Louis Vuitton提供
Louis Vuitton路易威登台北SOGO復興店的貴賓室，帶來家的放鬆溫暖氛圍。圖／Louis Vuitton提供
Louis Vuitton路易威登台北SOGO復興店的貴賓室，帶來家的放鬆溫暖氛圍。圖／Louis Vuitton提供
Louis Vuitton今日（11月29日）為台北SOGO復興店全新開幕。圖／Louis Vuitton提供
Louis Vuitton今日（11月29日）為台北SOGO復興店全新開幕。圖／Louis Vuitton提供
Louis Vuitton路易威登台北SOGO復興店在三樓規劃了高級珠寶空間。圖／Louis Vuitton提供
Louis Vuitton路易威登台北SOGO復興店在三樓規劃了高級珠寶空間。圖／Louis Vuitton提供
LV 2025早春男裝捕捉到愛狗人士的愜意、更有毛小孩的暖心陪伴。圖／Louis Vuitton提供
LV 2025早春男裝捕捉到愛狗人士的愜意、更有毛小孩的暖心陪伴。圖／Louis Vuitton提供
Louis Vuitton Capucines Nano水晶鑲綴與白色鱷魚皮提把翻蓋包，74萬5,000元。圖／Louis Vuitton提供
Louis Vuitton Capucines Nano水晶鑲綴與白色鱷魚皮提把翻蓋包，74萬5,000元。圖／Louis Vuitton提供

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