LV SOGO復興店開幕！203萬狗屋硬箱專寵毛小孩已蒙收藏

身為全世界引領潮流趨勢的頂尖時時尚品牌，路易威登（Louis Vuitton以下簡稱LV）今日正式為台北SOGO復興店全新開幕。三層樓空間合計522平方公尺約158坪，展示涵蓋服裝、皮件包款、配件、鞋履、香水、高級珠寶、腕表與Objets Nomades生活藝術傢俱等全品項，傍晚活動包含隋棠、陳庭妮、郭雪芙、林柏宏皆出席活動，同時LV也推出了獨家商品如寵物周邊，讓毛小孩也接軌時尚潮流生活。

全新開幕的LV台北SOGO復興店外牆延引了品牌自1888年問世的棋盤格Damier為元素，同時店裝設計則借鏡巴黎芳登廣場的路易威登之家。為了迎接即將來到的12月聖誕節氣氛，獻訂的櫥窗並以旋轉木馬為主軸，將野生動物如斑馬、鴕鳥、猴子分別「躍」上了旋轉木馬，活力轉動、野性狂歡，同時由於位落腳東區一級戰區，選品更傾向Old Money「老錢風」，擁有較多的皮草與羽毛商品，華麗優雅。

少見橫跨三層樓空間的LV台北SOGO復興店，其一樓包含了高級香水、皮件飾品、旅行主題、男士精選皮件飾品區與高級腕表，二樓則鎖定為男士專區，最後三樓則將VIP貴賓室、高級珠寶與腕表、女裝與鞋履等商品納入。為了台北SOGO復興店的重新盛大開幕，LV也帶來了多款男、女、生活獨家商品。由於2025早春男裝總監Pharrell Williams以歷史源自1871年的英國名犬展Dog Show為靈感打造男裝，LV台北SOGO復興店也帶來一組訂價203萬元的Kennel Trunk狗屋硬箱，全台僅一組、展出時已蒙收藏，同系列另有Bone Trunk骨頭造型寵物食物碗硬箱，同樣為店內獨家。

三樓空間的門面則採用了法國藝術家Sophie Mallebranche，以LV經典的印花打造成鏤空金屬藝術裝置，三樓並帶來LV 2025早春女裝系列，其靈感來自高地（Antoni Gaudí）的建築和巴塞隆納的文化活力，因此開場第一套便出現寬大輪廓與經典的西班牙Gaucho帽，服裝也呈現精巧的褶襇細節和刺繡細節，同時一只Wallet On Chain Capucines白色小牛皮肩背包則為SOGO獨家，可肩背、也可轉為晚宴手拿包，並搭配皮穿鏈形式。

三樓VIP區亮點則還有一款使用珍稀鴕鳥皮打造的綠色款Speedy P9包，包款皮標內側也改為少見的飛馬圖騰、活力四射，同時Fine Jewerly展示區，帶來一系列結合LV經典元素的輕奢珠寶，部分並結合黑瑪瑙、粉紅蛋白石、孔雀石，帶來不同的祝福或療癒感。