清境星空音樂會終於來了 明起連續兩天在清境農場舉辦

清境星空音樂會11月30日晚間6點起，將由縣府與清境農場合作推出一場專屬於「星光下的交響曲」，藉著冬季涼爽的天氣，一同上山聽音樂會，還能觀賞壯闊的美景，若在清境住宿一晚的話，也可以到合歡山鳶峰觀星平台旁（原鳶峰遊客中心）的鳶峰星空劇場，沈浸式欣賞合歡山星空之美。

南投觀光處指出，每年都舉辦南投觀星季，而最著名「合歡山暗空公園」更是大家耳熟能詳的人氣地點，從2019年獲得「國際暗空協會（IDA）認證，成為台灣第一座、亞洲第三座的星空場所，每年6至11月在海拔3000公尺以上的合歡山武嶺一帶，可以欣賞品質保證無邊際、無光害的四季銀河，同時還有機會可以欣賞到高山杜鵑與燦爛星空的合影。

2024星空音樂會因天候影響從9月展延至今，活動延至明晚起，連續兩天在清境農場北端售票口前舉行，現場不但有音樂、市集、野餐盛會，邀請「黑旋風」、「旅人樂享」、「音爵吉他」、「曼暉舞蹈團」輪番精彩演出，縣府歡迎大家踴躍參加，一起共度美好的清境星空音樂饗宴。