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清境星空音樂會終於來了 明起連續兩天在清境農場舉辦

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
2024星空音樂會展延至明晚，連續兩天在清境農場北端售票口前舉行，歡迎國人欣賞無邊際、無光害的冬季銀河。圖／南投縣政府提供
2024星空音樂會展延至明晚，連續兩天在清境農場北端售票口前舉行，歡迎國人欣賞無邊際、無光害的冬季銀河。圖／南投縣政府提供

清境星空音樂會11月30日晚間6點起，將由縣府與清境農場合作推出一場專屬於「星光下的交響曲」，藉著冬季涼爽的天氣，一同上山聽音樂會，還能觀賞壯闊的美景，若在清境住宿一晚的話，也可以到合歡山鳶峰觀星平台旁（原鳶峰遊客中心）的鳶峰星空劇場，沈浸式欣賞合歡山星空之美。

南投觀光處指出，每年都舉辦南投觀星季，而最著名「合歡山暗空公園」更是大家耳熟能詳的人氣地點，從2019年獲得「國際暗空協會（IDA）認證，成為台灣第一座、亞洲第三座的星空場所，每年6至11月在海拔3000公尺以上的合歡山武嶺一帶，可以欣賞品質保證無邊際、無光害的四季銀河，同時還有機會可以欣賞到高山杜鵑與燦爛星空的合影。

2024星空音樂會因天候影響從9月展延至今，活動延至明晚起，連續兩天在清境農場北端售票口前舉行，現場不但有音樂、市集、野餐盛會，邀請「黑旋風」、「旅人樂享」、「音爵吉他」、「曼暉舞蹈團」輪番精彩演出，縣府歡迎大家踴躍參加，一起共度美好的清境星空音樂饗宴。

南投觀光處並說，星空音樂會前200名參與活動的遊客除可獲得「星空金屬徽章」，縣府再加碼贈送星空螢光杯、南投智遊行小鹿鹿鑰匙圈外，12月將迎來「南投花卉嘉年華」活動，更是南投縣年終的觀光焦點，每年都吸引眾多遊客來南投賞花，明年1月更有南投燈會等多項活動，歡迎遊客到南投體驗多樣、多元的觀光旅遊活動，最新活動詳情可參閱「樂旅南投」臉書https://www.facebook.com/nantouwelcome

2024星空音樂會展延至明晚，連續兩天在清境農場北端售票口前舉行，歡迎國人欣賞無邊際、無光害的冬季銀河。圖／南投縣政府提供
2024星空音樂會展延至明晚，連續兩天在清境農場北端售票口前舉行，歡迎國人欣賞無邊際、無光害的冬季銀河。圖／南投縣政府提供
2024星空音樂會展延至明晚，連續兩天在清境農場北端售票口前舉行，歡迎國人欣賞無邊際、無光害的冬季銀河。圖／南投縣政府提供
2024星空音樂會展延至明晚，連續兩天在清境農場北端售票口前舉行，歡迎國人欣賞無邊際、無光害的冬季銀河。圖／南投縣政府提供

南投縣 清境農場 音樂會

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