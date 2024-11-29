長榮航空彩繪機嘉年華松菸酷萌登場 新彩繪機正式亮相

長榮航空「Hello好久不見－長榮航空彩繪機嘉年華」活動，今天在台北松菸文創大街酷萌登場，舉辦三天期間限定(11/29~12/1)的酷萌派對，該活動開展記者會由長榮航空總經理孫嘉明、台灣三麗鷗總經理李明勳及長榮航空發言人陳耀銘共同主持，現場正式亮相兩架長榮航空全新彩繪機，分別為飛航桃園－日本仙台航線的「粉萌機」，以及飛航桃園－巴黎航線的「糖果機」，超人氣的「神秘嘉賓」Hello Kitty、酷洛米及美樂蒂驚喜現身，帶來超萌的精彩表演，並與現場觀眾熱情互動，瞬間吸引全場目光，為這場彩繪機夢幻盛宴揭開序幕！

長榮航空總經理孫嘉明表示長榮航空與三麗鷗從2005年首度合作推出全球第一架「Hello Kitty彩繪機」至今，在國際上屢屢獲獎，包括榮獲美國有線電視新聞網CNN「全球最佳機身彩繪設計」，以及英國每日郵報「全球八大驚艷彩繪機」等，這些年為無數旅客創造許多歡笑與感動的瞬間，都化成旅行記憶中不可或缺的一部分。

孫嘉明指出長榮航空透過深具魅力的三麗鷗明星和全球廣大的粉絲，歷經四代不同設計的彩繪機，除了為公司品牌增添獨特魅力外，也吸引許多年輕世代與親子等多元化的客群，帶動整體彩繪機的商機。此次與三麗鷗再次攜手打造全新彩繪機4.0，除了8月底首航桃園-芝加哥的「閨蜜機」外，這次也搶先亮相兩架即將上線的全新彩繪機「粉萌機」，以及「糖果機」，搭配現行的「郊遊機」、「夢想機」、「派對機」等六架彩繪機，邀請大家一同飛向長榮航空與三麗鷗的夢幻世界。」

長榮航空表示「Hello好久不見－長榮航空彩繪機嘉年華」活動於11月29日至12月1日期間限定，現場以彩繪機 4.0 的三麗鷗明星成員為主，包括 Hello Kitty、酷洛米、美樂蒂、大耳狗及布丁狗等人氣爆棚的明星，幻化成可愛的雲朵造型，陪伴所有旅客快樂出遊，為旅程留下最甜蜜的回憶。活動現場除了有多項歡樂互動體驗，在展區內完成指定闖關遊戲，還可拿到許多長榮航空✕三麗鷗聯名的限定好禮。

長榮航空表示11/29~12/1活動期間，於展區內完成指定任務，還能獲得抽中長榮航空彩繪機免費機票夢幻大獎的機會，長榮航空將送出三張長榮航空全新彩繪機航點的機票，包括閨蜜機的桃園－芝加哥航線、粉萌機的桃園－仙台航線，以及糖果機的桃園－巴黎航線。為回饋一直以來熱情支持的消費者，長榮航空也加碼推出限時超值優惠，長榮航空免稅品預購網「SKY SHOP」在11/29至12/31推出Hello Kitty專館享2件85折的優惠碼「EVAKT85」折扣；11/29至12/3長榮航空電商平台長榮樂e購網站/App 中，只要以現場提供的指定企業編號「P00000114」及密碼「EVAKT85」登入購物，即享全館商品單件85折(部分商品不適用)。