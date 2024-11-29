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長榮航空彩繪機嘉年華松菸酷萌登場 新彩繪機正式亮相

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
長榮航空在「Hello好久不見－長榮航空彩繪機嘉年華」現場打造桃園－芝加哥航線的「閨蜜機」巨型超萌Q版飛機模型，長榮航空總經理孫嘉明（右）及三麗鷗總經理李明勳（左）邀請民眾前來拍照打卡領好禮。圖／長榮航空提供
長榮航空在「Hello好久不見－長榮航空彩繪機嘉年華」現場打造桃園－芝加哥航線的「閨蜜機」巨型超萌Q版飛機模型，長榮航空總經理孫嘉明（右）及三麗鷗總經理李明勳（左）邀請民眾前來拍照打卡領好禮。圖／長榮航空提供

長榮航空「Hello好久不見－長榮航空彩繪機嘉年華」活動，今天在台北松菸文創大街酷萌登場，舉辦三天期間限定(11/29~12/1)的酷萌派對，該活動開展記者會由長榮航空總經理孫嘉明、台灣三麗鷗總經理李明勳及長榮航空發言人陳耀銘共同主持，現場正式亮相兩架長榮航空全新彩繪機，分別為飛航桃園－日本仙台航線的「粉萌機」，以及飛航桃園－巴黎航線的「糖果機」，超人氣的「神秘嘉賓」Hello Kitty、酷洛米及美樂蒂驚喜現身，帶來超萌的精彩表演，並與現場觀眾熱情互動，瞬間吸引全場目光，為這場彩繪機夢幻盛宴揭開序幕！

長榮航空總經理孫嘉明表示長榮航空與三麗鷗從2005年首度合作推出全球第一架「Hello Kitty彩繪機」至今，在國際上屢屢獲獎，包括榮獲美國有線電視新聞網CNN「全球最佳機身彩繪設計」，以及英國每日郵報「全球八大驚艷彩繪機」等，這些年為無數旅客創造許多歡笑與感動的瞬間，都化成旅行記憶中不可或缺的一部分。

孫嘉明指出長榮航空透過深具魅力的三麗鷗明星和全球廣大的粉絲，歷經四代不同設計的彩繪機，除了為公司品牌增添獨特魅力外，也吸引許多年輕世代與親子等多元化的客群，帶動整體彩繪機的商機。此次與三麗鷗再次攜手打造全新彩繪機4.0，除了8月底首航桃園-芝加哥的「閨蜜機」外，這次也搶先亮相兩架即將上線的全新彩繪機「粉萌機」，以及「糖果機」，搭配現行的「郊遊機」、「夢想機」、「派對機」等六架彩繪機，邀請大家一同飛向長榮航空與三麗鷗的夢幻世界。」

長榮航空表示「Hello好久不見－長榮航空彩繪機嘉年華」活動於11月29日至12月1日期間限定，現場以彩繪機 4.0 的三麗鷗明星成員為主，包括 Hello Kitty、酷洛米、美樂蒂、大耳狗及布丁狗等人氣爆棚的明星，幻化成可愛的雲朵造型，陪伴所有旅客快樂出遊，為旅程留下最甜蜜的回憶。活動現場除了有多項歡樂互動體驗，在展區內完成指定闖關遊戲，還可拿到許多長榮航空✕三麗鷗聯名的限定好禮。

長榮航空表示11/29~12/1活動期間，於展區內完成指定任務，還能獲得抽中長榮航空彩繪機免費機票夢幻大獎的機會，長榮航空將送出三張長榮航空全新彩繪機航點的機票，包括閨蜜機的桃園－芝加哥航線、粉萌機的桃園－仙台航線，以及糖果機的桃園－巴黎航線。為回饋一直以來熱情支持的消費者，長榮航空也加碼推出限時超值優惠，長榮航空免稅品預購網「SKY SHOP」在11/29至12/31推出Hello Kitty專館享2件85折的優惠碼「EVAKT85」折扣；11/29至12/3長榮航空電商平台長榮樂e購網站/App 中，只要以現場提供的指定企業編號「P00000114」及密碼「EVAKT85」登入購物，即享全館商品單件85折(部分商品不適用)。

長榮航空邀請所有民眾免費來參與，攜家帶眷、呼朋引伴前往台北松菸文創大街，走進「Hello好久不見－長榮航空彩繪機夢幻嘉年華」的奇幻世界，與親朋好友共享樂趣無窮的嘉年華盛會！

長榮航空「Hello好久不見－長榮航空彩繪機嘉年華」活動，今天在台北松菸文創大街酷萌登場，由長榮航空總經理孫嘉明（左五）、台灣三麗鷗總經理李明勳（右四）及長榮航空發言人陳耀銘（左四）、Hello Kitty（右五）、美樂蒂（右三）及酷洛米（左三）共同主持開展記者會。。圖／長榮航空提供
長榮航空「Hello好久不見－長榮航空彩繪機嘉年華」活動，今天在台北松菸文創大街酷萌登場，由長榮航空總經理孫嘉明（左五）、台灣三麗鷗總經理李明勳（右四）及長榮航空發言人陳耀銘（左四）、Hello Kitty（右五）、美樂蒂（右三）及酷洛米（左三）共同主持開展記者會。。圖／長榮航空提供
長榮航空「Hello好久不見－長榮航空彩繪機嘉年華」，現場設置長榮航空✕三麗鷗期間限定拍貼機，只要完成指定任務就能與三麗鷗明星合照。圖／長榮航空提供
長榮航空「Hello好久不見－長榮航空彩繪機嘉年華」，現場設置長榮航空✕三麗鷗期間限定拍貼機，只要完成指定任務就能與三麗鷗明星合照。圖／長榮航空提供
「Hello好久不見－長榮航空彩繪機嘉年華」現場的長榮航空彩繪機全家族「配對大師」 互動體驗區，讓民眾在配對遊戲過程中，了解長榮航空彩繪機與三麗鷗明星的特殊亮點及相關設計理念。圖／長榮航空提供
「Hello好久不見－長榮航空彩繪機嘉年華」現場的長榮航空彩繪機全家族「配對大師」 互動體驗區，讓民眾在配對遊戲過程中，了解長榮航空彩繪機與三麗鷗明星的特殊亮點及相關設計理念。圖／長榮航空提供
長榮航空「Hello好久不見－長榮航空彩繪機嘉年華」活動設置彩繪機歷史展示區、彩繪機空中藝術收藏區及彩繪機大集合影音展示區，讓民眾近距離觀賞每架彩繪機的塗裝設計及彩繪機專屬商品和機上備品。圖／長榮航空提供
長榮航空「Hello好久不見－長榮航空彩繪機嘉年華」活動設置彩繪機歷史展示區、彩繪機空中藝術收藏區及彩繪機大集合影音展示區，讓民眾近距離觀賞每架彩繪機的塗裝設計及彩繪機專屬商品和機上備品。圖／長榮航空提供

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