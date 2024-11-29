西太平洋健康長壽聯盟 陳亮恭發表健康長壽大語言模型計畫

在日本名古屋舉辦的西太平洋健康長壽聯盟今進行第二天會議，上午探討數位科技應用在健康長壽的創新，台北市立關渡醫院院長陳亮恭介紹發展中的健康長壽大語言模型，令參與者耳目一新，也引起多方討論，大語言模型的進步將改變醫師的角色，但更重要的是醫師如何善用人工智慧。

陳亮恭認為，比起單純討論哪個科別的醫師會被取代，更重要的是醫師如何人工智慧協作，善用數位科技提升醫療照護的品質。日本與新加坡學者一致表示，醫學教育必須改變，醫學院教師必須強化對數位科技的認識，許多發展中的醫療 AI 均具有高度改變醫療現場的可能，對未來的影響勢不可擋，必須善用人工智慧。

東京都立健康長壽醫療研究中心營養師本川與平野教授，針對長者營養及口腔健康的研究成果令人印象深刻，本川發展多個 App，評估長者餐食中的蛋白質攝取量、食物攝取多元性等指標，發現善用這些工具能有效提升長者健康餐食與營養狀態，也能減少衰弱的發生。

會議中，日本國立長壽醫療研究中心針對機器人的開發研究也有顯著成果。研究員加藤探討機器人應用在高齡健康領域的多元領域，從照護、健康管理、認知訓練等，均能應用。日本國立長壽醫療研究中心與企業共同開發研究移位、照顧協助機器人，並且完成商品化，成為進入日本長照現場運用的科技輔具。

會議下午針對社區健康長壽的推展進行跨國討論，花蓮慈濟醫院副院長羅慶徽分享花東照護困境，但結合志工與義診至各部落推動健康照護，善用數位科技可發展偏鄉較缺乏的專科醫療服務。

北榮員山分院主任李威儒針對社區預防失能與失智的多元介入成效進行深入分析，發現目前推行的多元介入，即結合運動、認知訓練、營養諮詢、慢性病管理的成效，在城市與鄉村有不同成果。城市民眾運動成效較好，但認知功能進步有限，反之，鄉村民眾運動成效不太顯著，但認知進步明顯。換言之，全國使用一致的失能、失智預防措施，卻可能不會有同樣的效果，必須因地制宜，調整介入的強度與項目。

新加坡醫師Reshma分享皇后鎮推行的社區整合照護，透過家庭醫師、醫院、社區中心合作，加上數位科技協助，同步資料分享和照護計畫修正，期望為皇后鎮居民提供完整的健康長壽模式。在皇后鎮，由於政府統一興建住宅，也內建數位科技應用，例如居家雷達波的跌倒偵測以及其他應用，並結合醫療數據和地圖系統，確認社區中慢病控制不佳的個案，從社區強化健康管理。

日本慶應大學教授伊香賀俊治針對日本建築狀況對健康影響深入發表，日本長者整體健康狀況提升中，但獨居比率高，近年來泡澡溺斃於澡盆中人數逐年上升。他發現，老式日本住宅平均溫度僅18度，木製房屋隔熱不佳，導致冬天室內溫度很低，泡澡時由於溫差導致血管擴張，出現低血壓，從而暈厥滑落於澡盆，不幸溺斃，且因獨居，加重議題的嚴重性。

且在不同行政區，日本長者健康狀況有不小的差異，例如沖繩長者的血壓、膽固醇與冬天室內跌倒率明顯低於北海道，這是居家生活環境與室內溫度對日本長者健康的影響，也彰顯健康長壽社區中建築的重要性。

台日星三國研究者熱烈交流，積極分享彼此提升健康長壽的策略，也深化合作意願，約定明年十一月至新加坡皇后鎮實際參訪與討論。