天冷吃鍋！超商雙雄搶攻「火鍋商機」

入冬首波低溫來襲，氣溫下探10度，全台溫度變化有感，超商雙雄搶攻「火鍋商機」。統一超（2912）29日公布「輕火鍋」新商模，推出「7-ELEVEN饗喫鍋火鍋專區」，以「24小時就近買」、「外送平台服務」兩種消費情境，滿足個人、小家庭與上班族隨時吃鍋需求。全家（5903）則以「即興開鍋」為主題，主打「南洋火鍋」、「冬令進補」、「名店夯鍋」三大特色鍋物，滿足消費者低成本的吃鍋需求。

7-ELEVEN

7-ELEVEN指出，每年鍋物相關業績持續穩定成長1至2成，且洞察到小家庭與單人居住模式為主流、近7成消費者是不分時段與季節，想吃鍋就開鍋。因此推出「7-ELEVEN饗喫鍋火鍋專區」主打適合1至3人享用的「輕火鍋」選擇，共有「名店湯底」、「嚴選肉品」、「有機蔬菜」、「豐富火鍋料」四大結構，多種小份量且經專業選品火鍋周邊。不僅將擴大火鍋商品銷售，同時以專門獨立貨架方便消費者購買，將陸續在超過1,500間7-ELEVEN門市導入，可望再帶動鍋物相關業績成長。

「饗喫鍋火鍋專區」改變超商火鍋商品的陳列模式，採用常溫、冷藏、冷凍三溫層劃分，並將肉品、蔬菜與湯底集中展示，提升購物便利性與銷售效益。專區規模可根據商圈需求調整，營造24小時自助火鍋店的即時體驗，消費者可隨時選購並快速開鍋。此外，還攜手「太和殿」、「這一鍋」、「石二鍋」等品牌推出多樣化湯底與火鍋料，滿足個人即食或家庭聚餐需求。配合foodomo、Uber Eats與foodpanda外送平台，專區商品支持外送與自取，即日起至12月10日，部分指定商品享8折優惠，方便消費者自由搭配專屬鍋物。

全家則觀察到今年台灣火鍋市場年產值高達400億元，因此同樣瞄準火鍋商機，以「即興開鍋」為主題，集結線上線下4大購物渠道，開賣逾50款火鍋湯品、超過100款蔬菜肉品，滿足小家庭與個人自煮客的便利吃鍋需求，以過往銷售狀況，每年鍋物相關業績約可成長1-2成。

全家便利商店今年以「南洋火鍋」、「冬令進補」、「名店夯鍋」三大主題推出多樣鍋物選擇，包含永康街「誠記越南麵食館」、「asia49亞洲料理及酒廊」等預購品項。配合冬季聚餐需求提升，相關冷凍火鍋料、蔬菜與加工食品銷售亦有增長趨勢。為滿足個人鍋物即食需求，「全家」鮮食則推出濃郁系個人鍋物鮮食「起司牛奶鍋」、「韓式泡菜豬肉鍋」、「麻辣燙」，其中搭購南洋酸辣燙馬尚煮、關東煮等煮料的創意吃法都相當受歡迎，為今年寒冬飽食的暖心選擇。