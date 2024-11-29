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桃園購物節登場 刷一銀桃園卡最高5%現金回饋

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
桃園購物節抽千萬現金 刷一銀桃園卡享回饋及兩倍抽獎機會。圖／第一銀行提供
桃園購物節抽千萬現金 刷一銀桃園卡享回饋及兩倍抽獎機會。圖／第一銀行提供

第一銀行響應桃園購物節，活動期間持桃園卡於桃園市內的統領廣場、台茂購物中心、大江國際購物中心、華泰名品城、環球購物中心、新光三越、SOGO及遠百等多家百貨商場刷卡登錄後，享最高5％現金回饋，「桃園市市民卡聯名卡」再加碼單筆8000元享100元刷卡金。

2024桃園購物節自今年12月1日起至2025年2月28日推出「贊助企業消費專屬抽」、「大額消費加碼抽」及「壓軸抽」等系列活動，獎項豐富多樣，預計於2025年3月抽出歷來最高獎金千萬現金1名，第一銀行「桃園市市民卡聯名卡」及「桃園市認同卡」，還可享壓軸抽抽獎序號加倍機會。

響應桃園購物節第一銀行還有多項精選通路刷卡滿額贈優惠，如居家百貨、汽車保修、寵物美容、外送平台、麥當勞、必勝客及星巴克等。

國外旅遊持續暢旺，第一銀行統計前三季海外簽帳較去年成長約33％，桃園為國際機場所在，桃園卡主打海外旅遊首選，海外外幣消費最高可享5％回饋，再享「3000萬元搭乘公共運輸工具期間旅行平安保險」及長達30天「1000萬元海外全程旅行平安保險」。

第一銀行與可樂、喜鴻、五福（2745）、太平洋（2506）、Klook及易飛網（2734）等旅行社合作，即日起至12月31日止，推出美加日韓行程卡友折扣方案，再結合「Fun鬆趣」系列活動，國內住宿、買機票、旅行社等刷卡消費，最高可享8500元刷卡金，旅遊類消費刷桃園卡可享五倍紅利送（約為2％回饋），紅利點數還可兌換哩程。

刷卡 消費 第一銀行

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