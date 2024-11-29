全家便利商店搶攻交換禮物商機！「超可愛IP水晶球加價購、三麗鷗聖誕樹絨毛吊飾」衝一波　還有飛天小女警

迎接年末節慶氛圍，全家便利商店推出「全家嗨派對」活動，搶攻聖誕交換禮物商機，即日起線上線下同步推出飛天小女警、罐頭豬LuLu、三麗鷗等3大超人氣IP商品，讓聖誕節充滿萌趣驚喜！線上主推「全家」電商平台「全家行動購」的「聖誕交換禮物」專區，提供超過500項精選好物；實體店舖則推出超可愛IP聖誕水晶球加價購及三麗鷗聖誕樹絨毛吊飾，創造滿滿儀式感；此外，「全家」會員APP還推出「聖誕好運線上刮刮樂」活動，有機會獲得雙倍「全家」紅利金。

即日起「全家」電商平台「全家行動購」推出「聖誕交換禮物」專區，精選超過500項商品供消費者挑選。首推與飛天小女警合作的3款生活居家好物，包含「胖把手馬克杯」（100點加249元），以泡泡、花花、毛毛搭配莫蘭迪色系設計，結合可愛胖把手，連喝水都變得療癒有趣；「絨毛手提袋」（100點加399元）採用柔軟彩虹絨毛材質，搭配飛天小女警精緻刺繡，成為粉絲外出必備單品；「暖暖組合抱枕」（100點加399元）親膚舒適，尺寸大小適中，當靠枕或午休枕都剛剛好。

不僅如此，全家「FamiPort預購」即日起至2025年1月7日同步推出全通路獨家商品，包括飛天小女警和香港潮玩品牌TOYZEROPLUS的超人氣角色－罐頭豬LuLu系列商品，分別有書本抱枕毯和造型存錢筒，其中書本抱枕毯每款售價459元，分別有飛天小女警和LULU豬兩款造型；罐頭豬LuLu造型存錢筒總高約18公分，售價699元；飛天小女警存錢筒約32~37公分高，共有花花、泡泡、毛毛等3款造型，四肢與頭部皆可自由擺動，可隨心打造專屬姿勢，每款售價1,999元。

「全家」實體店舖也同步推出爆萌肖像商品，讓聖誕氛圍再升級，即日起至2025年1月7日購買聖誕主題端架指定商品任2件，即可加價149元入手限量水晶球，共有飛天小女警、罐頭豬LuLu、蝙蝠俠等3款造型，無論是可愛還是帥氣風格通通有。「全家」還與三麗鷗合作推出超萌絨毛吊飾，9款人氣角色包括美樂蒂、大耳狗、布丁狗和酷企鵝等，單件89元，「全家」會員可享兩件110元優惠，每位角色都換上聖誕節專屬造型，萌指數爆表；「聖誕樹絨毛置物盒」可用來收納小物，還可把三麗鷗吊飾掛在聖誕樹上作裝飾，可愛實用又充滿節慶氛圍，售價299元。此外，還推出台灣限定的三眼怪聖誕公仔，總共有銀色閃粉、紅色閃粉、金色閃粉、夜光版等4款，每款售價450元。上述商品數量有限，售完為止。

「全家」會員APP即日起推出超值的「聖誕好運線上刮刮樂」活動，消費者只要線上支付500元購買刮刮卡，即可獲得500元全家紅利金及500點Fa點，還能再刮中額外紅利金，有50元、99元或500元等3種獎項，中獎率百分之百，絕對回本，活動限量30,000份，售完為止。