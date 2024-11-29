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2024高雄市冬季國際旅展盛大登場 業者推優惠省荷包

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
屏東縣政府在旅展中設置屏東館，以「屏東美食國」為主題打造了南國風情滿溢的展館，要吸引民眾來冬季旅遊。記者劉學聖／攝影
屏東縣政府在旅展中設置屏東館，以「屏東美食國」為主題打造了南國風情滿溢的展館，要吸引民眾來冬季旅遊。記者劉學聖／攝影

2024高雄市旅行公會冬季國際旅展今天開幕，一連4天於高雄展覽館登場，匯集海內外機構及縣市政府與旅行業者參展，瞄準過年及寒假旅遊旺季商機，參展業者紛祭出最夯行程、最殺優惠，是民眾寒假農曆春節出遊搶便宜、拿好康的好機會。

屏東縣政府在旅展中設置屏東館，主推冬季旅遊包括「四重溪溫泉季」、「屏東聖誕節」、「斜坡上的藝術節」等多項活動，此次屏東館以「屏東美食國」為主題打造了南國風情滿溢的展館，參觀民眾單日消費滿 399 元、699 元及 1,200 元即可參加住宿券抽獎並獲得精美好禮。此外現場還推出明年1月1日元旦舉辦的「2025風域曙光路跑活動」，邀請跑者以螢光主題出發，踏著晨光奔跑前方迎接著新年第一道曙光的海岸線，感受國境之南的獨特魅力。

高雄市觀光局攜手觀光公協會、觀光業者共同成立「大玩高雄」高雄主題館，匯聚了11家高雄特色商家，帶來豐富的在地風味與多元體驗。最重要的，還有各項旅展期間限定優惠，高人氣的「烙野孩」也將在現場分享獨家美食與旅遊攻略，更多高雄旅遊資訊請上「高雄旅遊網」官網https://khh.travel 查詢。

屏東縣政府在旅展中設置屏東館，以「屏東美食國」為主題打造了南國風情滿溢的展館，要吸引民眾來冬季旅遊。記者劉學聖／攝影
屏東縣政府在旅展中設置屏東館，以「屏東美食國」為主題打造了南國風情滿溢的展館，要吸引民眾來冬季旅遊。記者劉學聖／攝影
2024高雄市旅行公會冬季國際旅展今天開幕，高市政府推「大玩高雄」高雄主題館，匯聚了11家高雄特色商家，帶來豐富的在地風味與多元體驗。記者劉學聖／攝影
2024高雄市旅行公會冬季國際旅展今天開幕，高市政府推「大玩高雄」高雄主題館，匯聚了11家高雄特色商家，帶來豐富的在地風味與多元體驗。記者劉學聖／攝影
屏東縣政府在旅展中設置屏東館，以「屏東美食國」為主題打造了南國風情滿溢的展館，要吸引民眾來冬季旅遊。記者劉學聖／攝影
屏東縣政府在旅展中設置屏東館，以「屏東美食國」為主題打造了南國風情滿溢的展館，要吸引民眾來冬季旅遊。記者劉學聖／攝影

屏東縣政府 旅展 美食

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