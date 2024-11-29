7-ELEVEN推「饗喫鍋火鍋專區」！指定商品「限時8折自由配」　常溫、冷藏、冷凍全都有

入冬首波低溫來襲，氣溫下探10度C，7-ELEVEN掌握「冒煙商機」，以全天候自煮即食、小份量可開鍋為訴求，首創推出全新「輕火鍋」新商模，即日起推出超商通路最齊全的「7-ELEVEN饗喫鍋火鍋專區」，以「24小時就近買」、「外送平台服務」兩種消費情境，滿足個人、小家庭與上班族隨時隨饗吃鍋需求，將陸續在超過1,500間7-ELEVEN門市擴大導入。

根據內政部統計，2024年9月底平均每戶平均人口數僅2.5人，人口結構越來越精簡、小家庭與單人居住模式成為主流。且根據外部市場統計，以2至4人一起吃鍋比例最高，近7成消費者是不分時段與季節，想吃鍋就開鍋。7-ELEVEN洞察市場需求，以「輕火鍋」概念規劃全新「饗喫鍋火鍋專區」，主打適合1至3人享用的「輕火鍋」選擇，共有「名店湯底」、「嚴選肉品」、「有機蔬菜」、「豐富火鍋料」四大結構，多種小份量且經專業選品火鍋周邊，隨時想開鍋都能輕鬆來一鍋。

7-ELEVEN在門市提供可微波即食的鮮食鍋物料理，並在門市預購及線上「i預購」平台販售名店火鍋，每年鍋物相關業績持續穩定成長1至2成，「7-ELEVEN饗喫鍋火鍋專區」不僅將擴大火鍋商品銷售，同時以專門獨立貨架方便消費者購買，將啟動快速擴大展店，可望帶動鍋物相關業績持續樂觀成長。

7-ELEVEN表示，超商貨架擺放的方式往往是線下通路提升銷售的關鍵，7-ELEVEN「饗喫鍋火鍋專區」改變超商過往火鍋商品的陳列模式，相較行之有年的短週期單座落地紙架，特別設計貨架關聯性布局，例如肉品搭配蔬菜與湯底的集中陳列，有效提升業績達5成以上。專區商品劃分為常溫、冷藏、冷凍三大溫層，依據商圈需求靈活調整專區規模，同時加強標示火鍋專區氛圍情境，提升消費者購物的便利性，如同來到24小時的自助火鍋店。

此外，7-ELEVEN特別強化火鍋商品的外送服務，於foodomo、Uber Eats、foodpanda三大外送平台同步開設線上「火鍋專區」方便消費者快速下單，可選擇「外送」或「自取」模式，無論是在家享用，還是下班途中順道取餐，均可享受流暢購物體驗。

商品選擇上，7-ELEVEN攜手知名餐飲品牌如「太和殿」、「紅豆食府」推出獨家「超有料」火鍋湯底系列，簡單加熱後即可食用，1人吃鍋可微波即食，1家人吃鍋則可作為鍋底調味，均可搭配購買蔬菜盤或火鍋料隨時加料；另外還有「這一鍋」、「快享廚房」、「TATAS」等常溫個人湯底，冷凍則有「煮時光」、「石二鍋」、「涓豆腐」等人氣湯底和綜合火鍋料，消費者免熬湯、零廚藝也可享受熱騰騰的鍋物。 即日起至12月10日，「7-ELEVEN饗喫鍋火鍋專區」指定品項全面8折優惠，包括火鍋料、湯底、生鮮肉品與蔬菜盤等，可輕鬆自由搭配出理想鍋物。

不僅如此，開啟OPENPOINT APP點選「OPEN NOW」，即可啟用foodomo、 Uber Eats、foodpanda外送服務，提供「外送」、「自取」整合式服務，可快速找到鄰近的7-ELEVEN門市「火鍋專區」取得外送服務一指下單送到家。

為歡慶7-ELEVEN「饗喫鍋」擴大導入，12月1日至12月31日於foodomo選購7-ELEVEN火鍋專區指定冷凍與生鮮蔬果商品滿499元享外送免運，單筆消費滿500元再贈100點OPENPOINT點數，每用戶最高可贈300點，總量限贈5萬點，數量有限贈完為止；單筆消費輸入指定優惠碼【饗喫鍋】消費滿499元再95折，最高可折100元，每用戶限用3次，總使用限量2,000張，數量有限用完為止。