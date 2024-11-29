長榮三麗鷗全新彩繪機亮相 台北松菸文創大街酷萌開展

長榮航空總經理孫嘉明、台灣三麗鷗總經理李明勳與長榮航空發言人陳耀銘，上午一起出席長榮航空舉辦的「Hello好久不見－長榮航空彩繪機嘉年華」活動，「神秘嘉賓」Hello Kitty、酷洛米及美樂蒂也驚喜現身，活動即日起至12月1日在台北松菸文創大街登場。

兩架全新彩繪機分別是「粉萌機」在12月4日起飛航桃園－日本仙台航線，「糖果機」在12月26日飛航桃園－巴黎航線，與8月底首航桃園-芝加哥的「閨蜜機」，還有現有的「郊遊機」、「夢想機」、「派對機」等六架彩繪機。

長榮航空總經理孫嘉明表示，長榮航空與三麗鷗從2005年首度合作推出全球第一架「Hello Kitty彩繪機」至今，在國際上屢屢獲獎，包括榮獲美國有線電視新聞網CNN「全球最佳機身彩繪設計」，以及英國每日郵報「全球八大驚艷彩繪機」等，這些年為無數旅客創造許多歡笑與感動的瞬間，都化成旅行記憶中不可或缺的一部分。