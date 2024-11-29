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長榮聯名三麗鷗2架全新彩繪機亮相 12月起飛仙台、巴黎

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
長榮航空聯名三麗鷗彩繪機已邁入20年，今起至12月1日一連3天於台北松菸文創大街舉辦「Hello好久不見－長榮航空彩繪機嘉年華」活動。記者周湘芸／攝影
長榮航空聯名三麗鷗彩繪機已邁入20年，今起至12月1日一連3天於台北松菸文創大街舉辦「Hello好久不見－長榮航空彩繪機嘉年華」活動。記者周湘芸／攝影

長榮航空聯名三麗鷗彩繪機已邁入20年，今起至12月1日一連3天於台北松菸文創大街舉辦「Hello好久不見－長榮航空彩繪機嘉年華」活動，並亮相全新2架彩繪機，包括12月4日起以A321飛航桃園－日本仙台航線的「粉萌機」，以及12月26日起以波音777飛航桃園－巴黎航線的「糖果機」。

長榮航空「Hello好久不見－長榮航空彩繪機嘉年華」活動，今起在台北松菸文創大街登場，活動現場以彩繪機4.0的三麗鷗明星成員為主，包括Hello Kitty、酷洛米、美樂蒂、大耳狗及布丁狗，除了有環景拍攝區、點亮彩繪機互動體驗區、拍貼機等多項互動體驗，在展區內完成指定闖關遊戲，還可抽3張長榮航空全新彩繪機航點機票。

長榮航空總經理孫嘉明表示，長榮航空與三麗鷗自2005年合作到現在，彩繪機結合三麗鷗明星把旅客載到世界各地，繼今年8月底桃園-芝加哥的「閨蜜機」後，今天迎來第4代彩繪機，12月起「粉萌機」將飛航仙台、「糖果機」將飛航巴黎航線，搭配原先的「郊遊機」、「夢想機」、「派對機」等3架彩繪機，希望整個機隊持續帶給旅客夢幻旅程。

孫嘉明也說，長榮機隊航網能將三麗鷗帶到世界各地，同時能增加長榮的曝光度，旅客也都很喜歡，應該是三贏的局面，這次配合機隊跟航網先挑選這幾個航線以彩繪機執飛，未來也會視情況調整到其他航線。

台灣三麗鷗總經理李明勳指出，與長榮已有將近20年合作，2005年首架彩繪機為旅客帶來無限歡樂跟回憶，今天發表的2架全新彩繪機，期許利用肖像力量製造夠多歡樂理念，也符合長榮航空保持熱忱態度，今後希望攜手協力為2公司的粉絲帶來美好旅程。

長榮航空也說，長榮航空免稅品預購網「SKY SHOP」11月29日至12月31日推出Hello Kitty專館享2件85折的優惠碼「EVAKT85」折扣；11月29日至12月3日長榮航空電商平台長榮樂e購網站／App 中，只要以現場提供指定企業編號「P00000114」及密碼「EVAKT85」登入購物，即享全館商品單件85折。

長榮航空今年8月底推出飛航桃園-芝加哥的「閨蜜機」。記者周湘芸／攝影
長榮航空今年8月底推出飛航桃園-芝加哥的「閨蜜機」。記者周湘芸／攝影

彩繪 航線 長榮

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