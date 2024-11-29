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影／桃園購物節消費300元 拚獨得千萬豪車李洋也心動

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園購物節最大獎獨得千萬元現金。記者鄭國樑／攝影
桃園購物節最大獎獨得千萬元現金。記者鄭國樑／攝影

桃園市長張善政今天上午和雙屆奧運羽球金牌李洋、企業界代表一起宣傳桃園購物節，並公布抽獎獎項，包括獨得獎金1000萬元，寫下各縣市歷屆購物節最高獨得獎金，另外還有4輛百萬豪車、20多輛機車、機票等總值近2000萬元的好禮。

張善政表示，桃園購物節含蓋跨年、春節、2025台灣燈會（在桃園），因此全台民眾都能參加，只要單筆消費滿300元憑發票上活動官網就有機會中大獎，活動期間只要11月1日至明年2月28日在桃園實體店家，或數位銷售通路消費的發票都能參加抽獎。

李洋透露最近剛考汽車駕照，他在國體大任教和桃園的聯結密切一定會消費，除了千萬元現金，最希望能抽中汽車，方便工作、生活代步。

經發局表示，桃園購物節抽獎活動限今年11月1日至明年2月28日的消費發票，登錄時間12月1日至明年3月5日，消費的發票單筆如果超過300元，登錄後每滿300元就會自動產一個抽獎序號，最高600個序號相當於消費18萬元；持第一銀行桃園市民聯名卡或桃園市認同卡，單筆消費300元以上可獲得雙倍抽獎號序。

經發局說明，桃園購物節有3種抽獎，除了所有消費滿300元都能參加上述千萬元、豪車等「壓軸」抽獎，如果在贊助商的店消費（店家會有告示牌），明年1、2月還可以參加將贊助企業專屬抽獎，獎品也會有機車、手機、禮券等大獎，另外還有18萬元以上的大額消費抽獎，讓桃園購物節有趣又好玩，活動詳細說明和最新消息可以上「桃園購物節」官網或粉團查詢。

桃園購物節今年除了千萬元現金、汽車、機車、機票，還有禮券、家電、萬元福袋等合計近2000萬元的獎項。張善政說明，當初規畫活動時認為現金最方便民眾運用，在企業界贊助下推出抽千萬元現金的大獎。

桃園市場張善政、奧運金牌李洋和贊助企業一起宣傳桃園購物節。記者鄭國樑／攝影
桃園市場張善政、奧運金牌李洋和贊助企業一起宣傳桃園購物節。記者鄭國樑／攝影
桃園購物節除了有千萬元現金大獎，還要送出豪車和多輛機車。記者鄭國樑／攝影
桃園購物節除了有千萬元現金大獎，還要送出豪車和多輛機車。記者鄭國樑／攝影

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