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長榮航空與三麗鷗再度合作 全新彩繪機12月起航

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
長榮航空29日舉辦「Hello好久不見－長榮航空彩繪機嘉年華」活動。攝影／余弦妙
長榮航空29日舉辦「Hello好久不見－長榮航空彩繪機嘉年華」活動。攝影／余弦妙

長榮航空（2618）29日舉辦「Hello好久不見－長榮航空彩繪機嘉年華」活動，長榮航空總經理孫嘉明表示，彩繪機自2005年開始至今邁入4.0也將近20年，此次有兩航線，分別為桃園-仙台粉萌機、桃園-巴黎糖果機，與三麗鷗的合作不僅可以增加長榮航空與三麗鷗在世界各地的曝光度，也能讓旅客滿意，這是三贏的局面。

孫嘉明指出，長榮航空與三麗鷗從2005年首度合作推出全球第一架「Hello Kitty彩繪機」至今，在國際上屢屢獲獎，包括榮獲美國有線電視新聞網CNN《全球最佳機身彩繪設計》，以及英國每日郵報《全球八大驚艷彩繪機》等，這些年為無數旅客創造許多歡笑與感動的瞬間，都化成旅行記憶中不可或缺的一部分。

孫嘉明也提到，長榮航空透過深具魅力的三麗鷗明星和全球廣大的粉絲，歷經四代不同設計的彩繪機，除了為公司品牌增添獨特魅力外，也吸引許多年輕世代與親子等多元化的客群，帶動整體彩繪機的商機。此次與三麗鷗再次攜手打造全新彩繪機4.0，除了8月底首航桃園-芝加哥的「閨蜜機」外，這次也搶先亮相兩架即將上線的全新彩繪機「粉萌機」，以及「糖果機」，搭配現行的「郊遊機」、「夢想機」、「派對機」等六架彩繪機，邀請大家一同飛向長榮航空與三麗鷗的夢幻世界。」

此次航線規劃分別為桃園-仙台，粉萌機將在12月4日開航；另外是桃園-巴黎，糖果機將在12月26日開航。孫嘉明也說明，此次規劃這兩個航線主要還是配合整個機隊與機網，未來也會視實際需求做調整。

至於航空業的票價問題，他坦言，整個航空業自疫情後，各項成本都增加，再加上缺工缺料等因素，整個成本都是上漲，所以對於整體票價來說都是往上走，但對於未來整體航空的需求還是非常強，不管是客運還是貨運，整體需求都很樂觀，還是會努力做得比今年好，這是長榮內部的目標，接下來也會持續做一些規劃。

另外，孫嘉明也提到，長榮也有對外宣布，除了明年有一些航點加密外，在賞櫻期間也會增加日本的航次，包括青森、愛媛等，在長程航線上美國也會增飛德州達拉斯的航線來維持成長。

長榮航空的「Hello好久不見－長榮航空彩繪機嘉年華」活動於11月29日至12月1日期間限定，現場以彩繪機4.0 的三麗鷗明星成員為主，在展區內完成指定任務，還能獲得抽中長榮航空彩繪機免費機票夢幻大獎的機會，將送出三張長榮航空全新彩繪機航點的機票，包括閨蜜機的桃園－芝加哥航線、粉萌機的桃園－仙台航線，以及糖果機的桃園－巴黎航線。

另外，為回饋一直以來熱情支持的消費者，長榮航空也加碼推出限時超值優惠，長榮航空免稅品預購網「SKY SHOP」在11月29日至12月31日推出Hello Kitty專館享2件85折的優惠碼「EVAKT85」折扣；11月29日至12月3日長榮航空電商平台長榮樂e購網站/App中，只要以現場提供的指定企業編號「P00000114」及密碼「EVAKT85」登入購物，即享全館商品單件85折（部分商品不適用）。

航線 長榮航空

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