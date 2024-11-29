遨翔藍天或夜遊賭城？泰格豪雅、TITONI推新運動時計
運動風格的表款始終是台灣消費市場熱門，近日便有泰格豪雅（TAG Heuer）、柏萊士（Bell & Ross）與TITONI分別鎖定賽車、飛行、極地冰川為元素，發表風格迥異、或懷舊或前衛的運動時計新品推薦。
日前才在一級方程式大賽F1拉斯維加斯大獎賽提前封王的Max Verstappen，甫寫下四連冠紀錄，同場另一贏家則還有一路相伴的泰格豪雅（TAG Heuer）Monaco鏤空計時碼表。品牌日前則推出PVD黑色搭配粉紅視覺的新款Monaco計時碼表，39毫米、正方形的二級鈦金屬經黑色PVD處理，半開放式面盤內包含時標、計時小表盤的外圈都採用粉紅色，象徵賭城拉斯維加斯的霓虹夜色，黑與粉紅的對比，更散發強烈的夜遊與前衛氣氛，訂價37萬200元。
形體設計混合方、圓兩種輪廓的柏萊士（Bell & Ross）BR 05系列，自發表以來便強調兼具商務、運動休閒的雙重DNA，近期新品BR-05 Skeleton Arctic Blue則從冰川凍裂的絕景得到靈感，使用雷射雕刻與移印（Pad Print）兩種技術，將冰封湖面景像不規則的紋理重現在藍色藍寶石水晶玻璃鏡面上。其動力使用BR Cal.322-1自動上鍊機芯、並具54小時動力儲存，共有精鋼鏈帶、白色橡膠表帶兩種組合，實體店面與網站同步販售，全球限量250只。
入門價位的瑞士品牌TITONI則從1945年時的一筆美軍訂單得到啟發，推出以1945年為靈感的復古風Airmaster Pilott飛行員天文台腕表。表款使用43毫米的五金鈦金屬表殼，同時表殼與機芯間再加裝一層軟體殼（soft iron cage），因此不僅得到瑞士天文台認證，同時也將抗磁性能提升至500高斯。表款的表帶則少見地選用了植鞣革（Vegetable Tanned Leather），強調對環境、動物友善。從即日起至2025年2月8日為止，與授權經銷商購買TITONI Airmaster Pilot飛行員天文台腕表一只，還將加碼送上品牌限量飛行夾克乙件。一旦手表與夾克上身，遨遊藍天的飛行夢？隨時啟航。
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