世界12強棒球賽封王 野柳女王也很嗨 周休2日半價入園

中華隊在世界12強棒球賽奪冠，野柳地質公園也加入慶祝行列。目前全票是120元，11月30日和12月1日周休2日，不限國籍全面半票入園，邀請民眾到野柳和女王一起慶祝榮耀時刻。

今年12強棒球賽，中華隊從賽前被評比為後段班，但在比賽開始後，一路展現實力，闖進決賽，更以4:0加克世界棒壘球總會統計世界排名榜首的日本隊。

中華隊在一級國際賽封王，舉國歡騰，台北、新北和桃園市都辦英雄會活動，許多商家也推出優惠方案同歡。

野柳地質公園表示，11月30日和12月1日周休2日，全面半票入園，歡迎棒球迷和大自然愛好者，到野柳遊玩，找到屬於自己的美好時刻。

野柳地質公園是北台灣知名觀光遊憩據點，是在新北市萬里區野柳里突出海中的岬角，俗稱「野柳龜」，長約1700公尺，寬約 200公尺。地質主要由砂岩所構成，經海水長期侵蝕結果，形成各種天然怪石，著名的有女王頭、仙女鞋、蕈狀石、蜂窩岩、豆腐石、燭台石、薑石、海蝕溝、海蝕壺穴等特殊地形景觀。