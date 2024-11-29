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影／竹科人再創歷史 巨城周年慶首日業績破6億湧逾16萬人

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹巨城周年慶昨天登場，堪稱竹科人一年一度盛事，首日共湧入逾16萬人次，一早10點前停車場入口已大排長龍。圖／業者提供
新竹巨城周年慶昨天登場，堪稱竹科人一年一度盛事，首日共湧入逾16萬人次，一早10點前停車場入口已大排長龍。圖／業者提供

新竹巨城周年慶昨天登場，堪稱竹科人一年一度盛事，首日共湧入逾16萬人次，一早10點前停車場入口已大排長龍。業者表示，不少高消費族群現身購買智能家電、珠寶精品，首日業績衝破6億、較去年同期成長5%。

業者指出，首日VIP總動員，許多消費者早已鎖定要購買的商品精準出手，消費累計50萬、80萬的滿額贈購物金活動兌換速度快，在竹科高收入、高消費力拉抬下，周年慶首日客單較去年成長近10%。

遠東巨城購物中心營運長游欣宜表示，因新竹市出生率名列前茅，再加上今年周年慶尿布系列箱購優惠大增，許多民眾趁此波購買，婦嬰用品整體業績較去年成長近2倍。

游欣宜說，還有年底交屋潮宅經濟發威，有消費者6點就來排隊搶頭香，趁著家電年度最高回饋單筆破10萬刷起來，成家所需的智能大小型家電如電視、冰箱、洗衣機、冷氣熱銷，集雅社開店不到2小時已突破千萬業績。

3C方面，游欣宜指出，iPhone 16全系列及新款平板、耳機等商品熱賣超過250組，同樣賣破千萬，家電、3C整體業績較去年同期強勢成長近2成。天氣漸冷加上旅遊熱潮持續，戶外機能配件及時尚潮流服飾熱賣，整體服飾旗艦業績較去年同期成長逾4成。

業者表示，巨城周年慶誠意十足，吉祥物阿Mall及Mall妹化身超實用來店禮，首日3000份靠背折疊椅凳大受好評，接下來11天，每天一款，天天驚喜天天有得換。線上購物滿額免運、同享周年慶促銷活動，還可抽電子購物券，全台最後一檔壓軸周年慶加碼最豐富、滿額贈獎最實在，敬請把握搶購熱潮。

遠東巨城購物中心營運長游欣宜指出，年底交屋潮宅經濟發威，成家所需的智能大小型家電如電視、冰箱、洗衣機、冷氣熱銷。圖／業者提供
遠東巨城購物中心營運長游欣宜指出，年底交屋潮宅經濟發威，成家所需的智能大小型家電如電視、冰箱、洗衣機、冷氣熱銷。圖／業者提供
業者表示，巨城周年慶誠意十足，吉祥物阿Mall及Mall妹化身超實用來店禮，首日3000份靠背折疊椅凳大受好評，接下來11天，每天一款，天天驚喜天天有得換。圖／業者提供
業者表示，巨城周年慶誠意十足，吉祥物阿Mall及Mall妹化身超實用來店禮，首日3000份靠背折疊椅凳大受好評，接下來11天，每天一款，天天驚喜天天有得換。圖／業者提供
3C方面，遠東巨城購物中心營運長游欣宜指出，iPhone 16全系列及新款平板、耳機等商品熱賣超過250組，同樣賣破千萬，家電、3C整體業績較去年同期強勢成長近2成。圖／業者提供
3C方面，遠東巨城購物中心營運長游欣宜指出，iPhone 16全系列及新款平板、耳機等商品熱賣超過250組，同樣賣破千萬，家電、3C整體業績較去年同期強勢成長近2成。圖／業者提供
遠東巨城購物中心營運長游欣宜指出，年底交屋潮宅經濟發威，成家所需的智能大小型家電如電視、冰箱、洗衣機、冷氣熱銷。圖／業者提供
遠東巨城購物中心營運長游欣宜指出，年底交屋潮宅經濟發威，成家所需的智能大小型家電如電視、冰箱、洗衣機、冷氣熱銷。圖／業者提供

周年慶 業績

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