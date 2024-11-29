夏慕尼「為愛在一起」 生日中「50217」2碼款待海鮮盤

王品集團旗下「夏慕尼」鐵板燒邀請粉絲「為愛在一起」，只要出生年月日對中「50217」任2個數字，於12月2日至2025年1月24日期間，平日到全台夏慕尼享用2客套餐，出示身分證件，就招待價值680元的「扇貝海鮮盤」2份，與伴侶一同享用鮮美扇貝、大比目魚與藍鑽蝦。夏慕尼也同步推出融入牛肝菌、松露、野菇等大地恩惠的秋冬新菜。

冬季降溫，特別想和重要的人一同取暖，夏慕尼鐵板燒邀請粉絲「為愛在一起」，共享浪漫時光。自12月2日到明年1月24日期間，只要出生年月日的數字中有「50217」（我們愛一起）的任2碼，平日到夏慕尼消費2客套餐，出示身分證或健保卡，就款待價值680元的「扇貝海鮮盤」2份，包含香煎扇貝、大比目魚與藍鑽蝦，選用檸檬奶油醬襯托海鮮的鮮甜滋味，酸甜清爽。如消費4客套餐，則款待4份「扇貝海鮮盤」，以此類推。

夏慕尼即日起同步推出秋冬新菜單，以牛肝菌、松露、野菇等大地富饒食材，演繹多道法式精緻鐵板燒料理。新主餐「嚴選安格斯紐約客牛排」以煙燻技法注入香氣，鐵板煎炙至5分熟，口感軟嫩，富有嚼勁。「松露雞排」以鐵板煎出酥脆金黃外皮，融合起司與味噌醬汁，帶來雙重風味享受。「冬季野菇濃湯」則以香氣十足的牛肝菌與杏鮑菇細心燉煮，口感醇厚細膩。冬季甜點「焦糖布蕾」搭配頂級海鹽「鹽之花」，再以椪糖作點綴，鹹甜交織帶出多層次滋味，為浪漫時光完美收尾。