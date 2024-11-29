米其林必比登推薦蔬食祥和年菜即日起開賣 經典佳餚提供自行挑選組合
2025農曆新年來得早，年假又長達九天，今年也將提供多種選擇，有奶蛋素的「富貴十全團圓年菜套組」以及全素的「八寶呈祥全素年菜套組」，更有許多經典佳餚提供消費者自行挑選組合，即日起於祥和官網開放預購。
考量到過年期間還要為了準備年菜忙著採買、備料與烹煮，耗時耗力又費工，連續第七年榮獲米其林必比登推薦的蔬食餐廳「祥和蔬食」，以經典川式料理手法呈現麻、辣、辛、香滿足饕客的味蕾，連續多年推出冷凍宅配年菜，年年熱銷、好評不斷，
「富貴十全團圓年菜套組」超值十道菜（奶蛋素可，約6~8人份），內容有費時費工熬製的全素御品佛跳牆、國宴菜餚素食版的西魯素肉、適合冷天溫補的麻油猴頭菇、以及應景年菜蟹黃獅子頭等，加上採用義大利進口松露醬，連年最受歡迎的祥和松露油飯，還有大人小孩都愛的酸甜糖醋素雞丁，各道經典好菜組成年節佳餚，蔬食版的圍爐饗宴一次滿足家中所有人。
除此之外，祥和也貼心提供另一套「八寶呈祥全素年菜套組」，八道全素食經典料理（約5~6人份），內容有精心熬製御品佛跳牆、高營養價值的麻油猴頭菇、新年發財必備的髮菜蔬翅羹、經典美味麻辣臭豆腐、松露油飯，以及首次推出的台式炒炊粉，特選台灣在地的新竹炊粉與高麗菜、香菇等優質食材，直火覆熱後Q彈香甜彷彿現炒般的美味，優惠組合，除夕圍爐或是春節團聚，婆婆媽媽不下廚也能讓闔家享受米其林佳餚。
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