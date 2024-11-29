西太平洋健康長壽聯盟於日本登場 台日星探討高齡與未來

西太平洋健康長壽聯盟於11月28日與29 日於日本名古屋舉行，北市關渡醫院院長陳亮恭表示，亞洲國家快速高齡化，對區域政經狀態造成深遠影響，也是社會重要的挑戰，西太平洋健康長壽聯盟源起於今年五月新加坡國立大學率團來台交流，由台、星交流加入日本而成立，期待真實透過學術研究與產業創新，改變社會與世界的未來。

亞洲國家人口高齡化快速，但各國狀態差異很大，日本、台灣、韓國、香港、新加坡是亞洲人口高齡化的第一波，均已進入超高齡社會，且經濟與社會狀況較為相似。後續中國、越南、泰國、馬來西亞也快速高齡化，現階段高齡人口比率也快速成長。

亞洲為全球人口最多區域，加上人口快速高齡化．區域性少子化，例如台灣、韓國、泰國近年來幾乎是少子化全球前三名，亞洲人口結構轉變的巨大壓力已成為影響全球發展的重要因素。

西太平洋健康長壽聯盟由台灣的國立陽明交通大學與台北榮總、日本國立長壽醫療研究中心、新加坡國立大學組成，與一般學術研究不同，追求有效整合產官學研界的力量，推動全方位社會導入，真實透過學術研究與產業創新改變社會與世界的未來。

改變社會的驅動力必須結合學術研究與產業發展，不是單純的政府福利與政策，而是必須同時帶動產業創新與發展，從而帶動國家與社會的改變。

會議舉辦地點為名古屋市的 Station Ai，2024年10月底才剛開幕，由日本愛知縣政府結合學研界成立的新創加速基地。本次會議，愛知縣知事大村秀章親自出席致詞，提及Station Ai 是亞洲最大的新創場域，政府、企業、學研機構與新創團隊在此聚集，健康長壽是全世界共同的追求目標，需要結合產業的發展而前進，更是產業創新的契機，完全契合 Station Ai 創立的願景。

大村秀章特別提及陽明交大、日本國立長壽醫療研究中心逾十年的合作，建立了強大的學術基礎，而今更是要將學術研究具體落實於社區，學術成果也需要帶動產業發展與社會轉型。

日本國立長壽醫療研究中心理事長荒井秀典也強調，台灣「關渡學」與新加坡「皇后鎮」的計畫是很重要的社會導入計畫，感謝台灣與新加坡邀請日本參與，也完全認同西太平洋健康長壽聯盟的目標，更將積極分享日本的經驗，共同推進西太平洋區域的健康長壽。

國立陽明交大校長林奇宏指出，過去的研究著重於發現事實，而今日的研究更著重於將發現的事實具體而微的導入於社區，讓社區民眾看得到也用得到。陽明交大附設醫院所在的宜蘭縣，除了急重症醫療照護需求，也將致力推動社區化的健康長壽計畫，目前陽明交大於校園內所推動的「貢學院」、「銀髮健身俱樂部」正是大學對於社區與社會的責任與關心，未來也會擴大於宜蘭推動健康長壽社區的目標。

陳亮恭指出， 「關渡學」與「皇后鎮」是本質很類似的計畫，但「皇后鎮」結合政府的住宅政策與興建，更能結合外部硬體環境的設計而導入重要的社區活動，將健康長壽社區重要的元素在興建時便直接導入。

陳亮恭表示，台灣更需要與既有社區軟硬體結合，因地制宜的將健康長壽的重要元素導入。兩個計畫目標相同而策略互補，新加坡的皇后鎮計畫將逐步擴大至新加坡全國，關渡學計畫也將於全國不同社區推動，也已經在日本的熊本落地，未來和台積電慈善基金會合作，更可能推廣至美國亞利桑納與德國。

亞洲地區的人口高齡化會對區域的政經狀態造成深遠的影響，第一波的台日韓星等國家都已感受到影響，第二波的東南亞國家已逐步感受到，不過，開發中國家有許多不同社會議題，未來必定成為重要的社會挑戰，而台日星三國的經驗絕對有穩定亞洲區域發展的重要性。

不同於醫學會議，西太平洋健康長壽聯盟會議探討社區營造與高齡歧視，也思考建築設計與社區營造，更探討新數位科技對於未來社會的影響，集合台日星三國專家的研究與努力，在充滿活力的新創產業園區自由地討論，共同為亞洲區域的未來思考全方位的解方。

陳亮恭於會議中報告發展中的「健康長壽大語言模型與生成式AI」，除了與科技業的合作，陳亮恭也將與聯合報元氣網合作，將聯合報長年而豐富的健康資訊發展成為一個對答式的的語言模型，提供精準而完整的健康長壽資訊，結合社交機器人或 APP 為介面，成為民眾人人可用的健康長壽指引。 西太平洋健康長壽聯盟於11月28日與29 日於日本名古屋舉行，台、星與日本同交流，參與專家包括北市立關渡醫院院長陳亮恭（左起）、國立陽明交通大學校長林奇宏、日本長壽醫療研究中心理事長荒井秀、日本愛知縣知事大村秀章、新加坡國立大學前副校長 John Wong。圖／陽明交大提供 國立陽明交通大學校長林奇宏（左）參加西太平洋健康長壽聯盟，分享台灣健康長壽社區經驗，與日本國立長壽醫療研究中心研究所所長櫻井孝共同主持會議。

圖／陽明交大提供