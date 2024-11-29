如來神掌抄襲倚天屠龍記？一張舊報紙揭港台武俠史懸案

香港漫畫家黃玉郎畫的長篇漫畫「如來神掌」，是港台六、七年級生的「回憶殺」。周星馳電影「功夫」中出現的「萬佛朝宗」與「火雲邪神」，便出自這部漫畫經典。然而同時看過「如來神掌」和金庸小說的武俠迷，應該會覺得「如來神掌」中的劇情「眼熟」，男主角龍劍飛跟「倚天屠龍記」的張無忌，從身世到如何學成神功，劇情幾乎一模一樣。

正在台北華山文創園區展出的「百年金庸無盡江湖」，展出一張1963年6月3日的香港明報，「倚天屠龍記」與「如來神掌」連載竟然登在同一版面。難道兩部武俠經典是因為有緣「做鄰居」，產生「致敬」的抄襲現象？從這張並列兩大武俠經典的陳年舊報紙，可以發現武俠黃金年代，影視與文學漫畫互相影響的有趣過程。

黃玉郎於1980年代創作的漫畫版「如來神掌」，內容主要來自1965年上檔的奧語長片「如來神掌」。這部長片轟動一時，總共演了四集。電影版「如來神掌」上演時，電影資料曾說是根據1963年在在明報連載武俠小說的上官虹作品改編。

「明報」是金庸創辦，當時他為了刺激報紙銷量在明報連載武俠小說。「倚天屠龍記」是繼「神鵰俠侶」之後，第二部在明報連載的金庸小說，小說便以跟明報同名的「明教」為主題。就是大家所熟知的「倚天屠龍記」。跟「倚天屠龍記」同時連載的，還有這部署名上官虹創作的「如來神掌」。

1960年代沒有網路，台灣和香港互動不如現在頻繁。一直到1980年代黃玉郎漫畫版的「如來神掌」紅到台灣，台灣武俠小說家柳殘陽這才驚覺，「如來神掌」的劇情跟他1960年代出版的「千佛掌」多處雷同，跟黃玉郎提出抗議。

然而，黃玉郎所根據的文本，其實是明報連載的「如來神掌」。又因篇幅所需，黃玉郎又在後期加入「倚天屠龍記」的劇情，漫畫版跟明報版、電影版的「如來神掌」都不太一樣。在版權概念模糊的年代，漫畫家「到處致敬」各種IP的情況非常普遍。

那麼這部在明報連載的「如來神掌」，是不是致敬了柳殘陽的「天佛掌」？此一武俠史上的公案仍是懸案，因為迄今仍無法確定這位在明報連載「如來神掌」的「上官虹」是何方神聖？有人猜測，「上官虹」只是明報某位編輯的筆名。當年的明報，是否因為衝報量而「致敬」柳殘陽，隨著金庸的辭世，如今已成永遠的謎題。