2,400萬大表來了！罕見滾筒式世界時區腕表 火熱登台

身為擁有超過200年歷史的瑞士獨立經營高級鐘表品牌，播威（BOVET）近日與高登鐘表合作，重新返回台灣市場，活動中品牌經營者Pascal Raffy與高登鐘表總裁Raymond Lim皆親自出席，展現對本次發表的重視。同時本次BOVET與高登鐘表合作的展出表款有多只破千萬，其中2024年甫獲得GPHG日內瓦鐘表大賞「最佳機械結構大獎」的Récital 28 Prowess 1世界時區飛行陀飛輪萬年曆腕表更是年度重量級明星，訂價上看2,400萬。

要認識BOVET，不得不先認識品牌目前的擁有者Pascal Raffy，Pascal Raffy本人的演講有邏輯、有情緒、有感染力，同時他本身也是高級鐘表的愛好者、而不僅是商業經營者的角色，每年仍收藏三到四只不同品牌新表的他，熱愛工藝細節、同時也著迷於藝術。這或解釋了為什麼BOVET在2001年被Pascal Raffy主導後、逐漸走出自己的路，現今BOVET不僅具有自製機芯與自製游絲的實力，演講時Pascal Raffy甚至自豪地表示現今BOVET更為至少9個品牌製造游絲，產能、自信、實力，皆不可小覷。

以Récital 28 Prowess 1世界時區飛行陀飛輪萬年曆腕表為例，表款的特色並不只是擁有萬年曆、飛行陀飛輪兩項複雜功能，更因為表廠自製R28-70-00X機芯具備特殊的世界時區切換機制，同時特殊的世界時區滾筒機制，在面盤上共有24組滾筒，可以表冠按壓式調整UTC、AST、EAS、EWT四個時區，同時日期與月份也採立體的滾筒機制，全機芯合計744個零件，只能說萬年曆與飛行陀飛輪才是錦上添花的配角，也難怪獲得2024GPGH的最佳機械結構大獎，同時也是BOVET的第五次獲得GPHG肯定。

Récital 20 Astérium則是另一只BOVET亮點，同樣突破2,000萬大關、訂價約2,180萬元。錶款之所以能在2023獲得GPHG的「天文曆法腕表獎」，因為面盤上半部重現了一幅迷你、但壯闊浩瀚的星空圖，可顯示黃道十二宮、星體日曆、年曆、月相、春分秋分，加上雙面飛行陀飛輪與十日長動力儲存，機芯數同樣大破700枚、合計771件。

然而BOVET並非一直往回看、依循傳統的同時也沒忘記新創，像是義大利知名設計工作室賓尼法利納 （Pinifarina） 合作的Aperto 1便有著輕快配色、鏤空機芯、精緻的打磨倒角細節修飾與鈦金屬表殼，活動上並由高登鐘表總裁Raymond Lim配戴，可見其對表款的喜愛，訂價約198萬元；另一只同樣「相對」入門的Récital 12則是品牌近年首只的鍊帶設計，偏心式面盤具有曼妙的「蓮花」機刻雕花裝飾，面盤其他部位則採開放式、並經波紋打磨，共有深藍、翡翠綠與藍綠等三色面盤，訂價是品牌少見低於100萬的價位帶，但手上鍊機芯仍具七日動力儲存。