壽司郎「免費送黑鮪魚」！哈根達斯「冰淇淋買3送3」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
哈根達斯全新推出融心棉花棒棒糖熱可可、許願麋鹿巴菲等冬季餐點。圖／哈根達斯提供
哈根達斯全新推出融心棉花棒棒糖熱可可、許願麋鹿巴菲等冬季餐點。圖／哈根達斯提供

把握優惠！黑色星期五到來，連鎖迴轉壽司「壽司郎」連續2天用餐免費加送「南方黑鮪魚中腹」，另享滿額再贈折價券40元；「哈根達斯」為慶祝中華隊奪冠，則是限時3天推出「冰淇淋買3送3」，讓大家分享喜悅。

壽司郎自11月29日至11月30日期間，連續2天推出限時優惠。活動期間到店用餐，每人即可免費獲贈「南方黑鮪魚中腹」一貫，每人每日限贈送一次，每桌上限6人。除此之外，活動期間完成app會員手機綁定，消費金額滿350元且參加極點，即加贈「電子折價券40元」。

為慶祝中華隊奪冠，哈根達斯自11月29日至12月1日，針對全台門市推出「買3送3」優惠，凡於哈根達斯全台門市購買外帶3球冰淇淋，並大聲說出「Team Taiwan」，就送3球冰淇淋。

另外哈根達斯在今年冬天也推出「薄荷巧克力冰淇淋」，帶來清新的風味。「紅絲絨起司蛋糕冰淇淋」也重新回歸市場。同時門市也推出「許願糜鹿巴菲」、「融心棉花棒棒糖」、「森林樂章」、「冰淇淋火鍋」、「紅絲絨棉花糖熱可可」、「薄荷巧克力」等品項。即日起凡哈根達斯官方LINE綁定會員，於全台哈達斯門市購買指定品項，單筆消費滿800元，即可憑券兌換「Häa小熊」1隻，送完為止。

熱可可

哈根達斯限時「冰淇淋買3送3」。圖／哈根達斯提供
哈根達斯限時「冰淇淋買3送3」。圖／哈根達斯提供
壽司郎限時推出「南方黑鮪魚中腹」免費活動。圖／壽司郎提供
壽司郎限時推出「南方黑鮪魚中腹」免費活動。圖／壽司郎提供

冰淇淋 可可 壽司郎

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