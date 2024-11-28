全聯攜手Netflix「魷魚遊戲」 全台賣場變身遊戲場 7萬件商品「0元」結帳

Netflix超人氣原創韓劇《魷魚遊戲》第2季即將在年底上線，全聯大手筆與Netflix攜手合作，搶先在12月6日推出「全聯經濟魷戲」，從獨家聯名商品開發到門市互動遊戲等一系列深度合作，不只門市佈置物，連App圖示、介面都客製化製作，將《魷魚遊戲》劇中玩家「想贏」的核心精神全面導入，全民皆玩家，只要走進門市打開PX Pay/全支付，透過遊戲挑戰，每天都有贏不完的優惠券，還能挑戰最大獎百萬名車。

活動將一路舉辦到2025年1月16日，全台超過1,200間全聯門市將化身成《魷魚遊戲》賽場，只要使用PX Pay或全支付於全聯門市貨架區掃描「魷戲QR Code」，或從PX Pay首頁入口直接進入品牌專屬魷戲館登錄成為玩家，就有4款小遊戲任你玩，過關就有機會抽中限量0元商品優惠條碼，一共百大品牌，通通有獎，二獎超過70萬個優惠獎項，還有7萬件商品免費送。福利卡友/大潤發會員使用玩遊戲得到的優惠條碼購物，再抽市價超過190萬的VOLVO純電休旅車，買越多抽越多。

活動期間全支付也加碼推出2款專屬遊戲，於門市結帳區上方PX TV不定期快閃出現「魷戲QR Code」，開啟全支付掃描即可開始遊戲，過關抽總價值百萬魷點（1魷點=1全點）、全支付精選通路優惠等好禮；或是隨時打開全支付APP點選「金豬魷你接」活動Banner就能玩，過關抽好禮，分享IG再加碼抽萬元魷點。

全聯表示，希望透過充滿娛樂性的賣場活動，強化與消費者的互動，同時活化App使用率與開啟率，吸引更多年輕消費者加入的同時，也引導現有婆媽用戶多多使用非現金支付。