限時「雞翅5折」！ 韓式炸雞bb.q「歡聚食雞餐」現省190元

冬天吃炸雞！韓國炸雞「bb.q CHICKEN」限時推出「歡聚食雞餐」，一次可享韓式炸雞與韓國特色料理，優惠價現省190元，另外還有「調味雞翅5折」加購優惠。連鎖速食「漢堡王」則推出以酥炸雞腿排為主角的「國王大雞堡」優惠，單點現省40元，組合方案現省70元。

韓國連鎖炸雞品牌「bb.q CHICKEN」迎接聖誕節與年末聚餐，自12月6日至1月5日期間，推出期間限定「歡聚食雞餐」，套餐內含有經典「調味炸雞」2份、「去骨炸雞」1份，還有道地韓食特色料理「五花肉肉包起來」或「柚香鮮蝦披薩」（2選1）、炸薯條跟汽水組合，適合3～4人共享，套餐原價1,503元，優惠價1,313元。

除此之外，12月1日至12月22日期間，凡於bb.q CHICKEN餐廳內用或外帶消費滿699元，即可享「調味雞翅」加購5折優惠，共有蜂蜜蒜味、起司、辣味燒肉風味、韓式甘醬等4種口味可以選擇，原價249元，優惠價125元。

「漢堡王」自12月2日至12月13日期間，推出「國王大雞堡」優惠方案。國王大雞堡使用整片大塊雞腿排為主角，酥炸後搭配酸黃瓜、美乃滋，帶來經典美式口味，單點原價139元，活動期間特價99元。另外「國王大雞堡」搭配「雙層小華堡」，原價239元，活動期間優惠價169元，現省70元。