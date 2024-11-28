台中林酒店除夕圍爐宴預訂近9成 外帶年菜同步熱賣中

隨著農曆新年接近，團圓圍爐與外帶年菜市場持續升溫。林酒店為大台中五星級奢華代表龍頭，連年除夕圍爐宴預訂供不應求，2025小龍年除夕團圓圍爐開放訂位以來，截至11月底預約已近9成，外帶年菜更是應接不暇。

台中林酒店今年推出頂級海鮮攻佔年節市場，行政主廚劉泰洋精選「蛇」我其誰春節專案，嚴選十道年節冷盤：炭烤烏魚子、五香牛腱、明爐燒鴨、涼拌海蜇、酒香醉雞捲、芥末鯊魚煙、蜜漬蕃茄、蜜汁核桃、雙味臘腸、爭鮮綠蘆筍，道道都是團圓話家常的入口開胃前菜。

此次主菜首推小龍兆吉好運來「雙味波士頓龍蝦」，肉質Q彈鮮甜，一次品嚐紅醬和美乃滋雙重滋味；接著新年新機財運到「鮑魚花菇燉全雞」，以頂級鮑魚、花菇加上老母雞入湯，肉嫩骨香且湯味醇厚。

魚躍龍門年年登高「金湯蜀香酸菜魚」，入口肉質鮮嫩鹹香帶麻；新春飛揚三陽開泰「法式烤羊排」，入口即化評價極高；歡喜迎春百發百粽「荷葉干貝珍珠粽」，主廚獨門獻上荷葉清香不油膩的完美口感。

迎春四喜福祿綿延「金銀蛋燴長年菜」、喜迎小龍眼笑眉舒「黃金酥炸流沙包」，還有年頭吃甜歡喜整年的甜品「焦糖起司蛋糕」，最後以哈根達士冰淇淋結尾，五星料理味蕾可鑑。

林酒店表示，「蛇」我其誰除夕圍爐10人份兩種專案：2萬999元起和2萬9,999元起(內含舌尖奢華的晶透大鮑翅(位上)及清蒸龍虎斑)，且配合台中購物節5倍抽好宅，下訂禮加碼再送享譽國際高度評價的法國杜隆紅酒乙瓶活動延長至12月25日。

林酒店也為喜歡宅家圍爐的民眾，推出金蛇獻瑞年菜外帶，內含四道開胃前菜加六道年節主菜，外帶獨享主廚古早味拿手大菜「八珍錦鏽鮑絲羹」，使用整片裙翅、鯊魚皮絲熬煮，在家就能享用宴會菜式。

金蛇獻瑞外帶年菜現正預購優惠價1萬2,800元(6~8人份)，林酒店的年菜外帶，主廚皆視預約取貨日時間，當天分批現撈烹煮，讓顧客取貨即可享用，更提供免下車就可取貨的禮遇。