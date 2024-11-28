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Big City 周年慶捷報！人氣買氣旺、首日衝6億

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
Big City周年慶28日登場，首日業績6億、較去年同期成長5% (含遠東SOGO百貨新竹店)，一早10點前停車場入口已大排長龍，各樓面也有滿滿等待入場的消費者。圖／業者提供
Big City周年慶28日登場，首日業績6億、較去年同期成長5% (含遠東SOGO百貨新竹店)，一早10點前停車場入口已大排長龍，各樓面也有滿滿等待入場的消費者。圖／業者提供

Big City周年慶28日登場，首日業績6億、較去年同期成長5%（含遠東SOGO百貨新竹店），一早10點前停車場入口已大排長龍，各樓面也有滿滿等待入場的消費者，總計首日來客數逾16萬人，人氣買氣大爆發。

首日VIP總動員，許多消費者早已鎖定要購買的商品精準出手，限定消費累計50萬、80萬的滿額贈購物金活動兌換速度快，更有不少高消費族群現身購買智能家電、珠寶精品，竹科加持的大新竹區擁有高收入及高消費力，拉抬周年慶首日客單較去年成長近10%。巨城周年慶跨日消費累計滿額贈購物金，搭配全館消費各樓面、指定業種、平日消費再加碼直接回饋給消費者，好評如潮強力兌換中。

遠東巨城購物中心營運長游欣宜表示，因新竹市出生率名列前茅，再加上今年周年慶尿布系列箱購優惠大增，許多民眾趁此波購買，婦嬰用品整體業績較去年成長近2倍。年底交屋潮宅經濟發威，精打細算的消費者一早6點排隊搶頭香，趁著家電年度最高回饋單筆破十萬刷起來，成家所需的智能大小型家電如電視、冰箱、洗衣機、冷氣熱銷，集雅社開店不到2小時已突破千萬業績；iPhone 16全系列及新款平板、耳機等商品熱賣超過250組，同樣賣破千萬，家電3C整體業績較去年同期強勢成長近2成。天氣漸冷加上旅遊熱潮持續，戶外機能配件及時尚潮流服飾熱賣，整體服飾旗艦業績較去年同期成長逾4成。

巨城周年慶誠意十足，吉祥物阿Mall及Mall妹化身超實用來店禮，首日3,000份靠背折疊椅凳大受好評，接下來11天，每天一款，天天驚喜天天有得換。Big City線上購物滿額免運、同享周年慶促銷活動還可抽電子購物券。

周年慶 家電 消費

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