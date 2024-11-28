新光三越台北站前周年慶首日捷報 估突破6萬人次

新光三越周年慶最後壓軸台北站前店於28日開打，台北站前店身為最後一波周年慶，重磅登場優惠全開，號召百萬會員回娘家，除了可將手上點數折抵為最優惠的商品，更推出年度壓軸點數活動。今年首日開店前即湧現排隊人潮，推估首日將破6萬人次，新光三越此檔活動，祭出最大誠意，不但貨量最齊全，價格更是挑戰最低價，從化妝品3折起到家用爆品2折起等，引發搶購熱潮。

每年必搶化妝品最低3折起明星特惠組，今9點半開始就湧現人潮，開店2小時就傳出多項熱銷數量，包括ESTEE LAUDER 修護急救組、LANCOME NO.1小黑瓶發燒組、資生堂國際櫃 小紅超導電波禮盒組等限量組數完售，化妝品預估首日熱賣超過5萬組。今年彩妝業績爆發，掌握年末耶誕節令商機，購買耶誕系列美妝組同享化妝品單筆2000贈2000點，成為今年業績黑馬，其中ESTEE LAUDER魔幻奇蹟歡慶禮盒組下殺19折引排隊搶購潮。

此外，冷氣團報到，全館禦寒商品買氣旺，有效提升禦寒服飾大衣業績，全面下殺4折起市場最低價，女性服飾大衣外套、男性機能禦寒外套暖心價全面5折起，整體業績成長近一成。天冷帶動冬被寢具也是今日重頭戲，首日皇室羽毛工房、金安德森等萬元冬被全面下殺18折起，直接現省1萬多元開店後排隊秒殺，另發燒話題石墨稀機能冬被款民眾詢問度高，Kinloch Anderson石墨烯冬被，開賣不久全數搶購一空。

隨氣溫驟降，也讓今年家電商品開檔前即詢問度破表。不少消費者趁周年慶把握優惠精打細算，會員搭配獨家首四日扣30點變300元活動，每人最高可領600元，現買現折刺激交易筆數攀升。包括季節家電暖氣、除濕機、足浴機，再推買機送機與團購專案開店一小時成交量較去年成長一成，預計首日進帳百台訂單。

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