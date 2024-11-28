肯德基聖誕巨大桶開賣 推新品雪花起司脆雞、焦糖脆餅蛋撻

聖誕節的腳步將近，「肯德基」將於12月10日起，限時推出日本高人氣的「聖誕巨大桶」，內含有新品「雪花起司脆雞」、「Biscoff焦糖脆餅蛋撻」等多種餐點，還有充滿儀式感的「2024年度限定聖誕瓷盤」，帶來滿滿的佳節氣氛，全台限量14,500組。

肯德基於12月3日至1月13日期間，推出獨家新品「雪花起司脆雞」，將咔啦脆雞外層刷上蜂蜜奶油醬，再灑上滿滿的起司雪花灑粉及爆米花碎，帶來甜鹹交錯的滋味與冬季氛圍。雪花起司脆雞PK會員獨享餐160元、XL豪肯餐241元，另有大吉套餐、雙人餐等不同方案選擇。肯德基也攜手比利時經典Lotus焦糖薄脆餅乾，新推出「Biscoff焦糖脆餅蛋撻」，在經典蛋撻中加入Lotus Biscoff焦糖風味抹醬，上層再搭配Lotus蓮花焦糖薄脆餅乾與焦糖酥餅，帶來香甜濃郁的滋味，同樣於12月3日開賣，單點每顆55元，6入禮盒288元。

為了將日本節慶節氛圍帶來台灣，肯德基今年冬季推出「聖誕巨大桶」，內含台灣限定新品「雪花起司脆雞」4塊、新品「Biscoff焦糖脆餅蛋撻」3顆，還有日本直送草莓奶油淋醬的奶油比司吉2顆，另外還有咔啦脆雞4塊、原味蛋撻3顆、鱈魚圈圈3個、上校雞塊4個、雙色轉轉QQ球1份。隨桶並附贈日本同款「2024年度限定聖誕瓷盤」，原價1,463元，優惠價1,199元。即日起至12月2日開放PK雙饗卡App搶先預購；12月3日至12月9日開放PK雙饗卡App與官網預購；12月10日至12月25日正式開賣，全台限量14,500組，售完為止。

雙醬包裝方便不沾手好吃又好玩，輕鬆點綴出如同草莓蛋糕般的日式聖誕美味，讓餐桌瞬間充滿節慶氣氛！金黃比司吉不僅可以當甜點，搭配炸雞一起享用更是一絕，甜鹹皆宜，讓人一秒愛上。