快訊

冷氣團持續至周六！全台凍番薯2地區跌破10度 一圖看懂各地氣溫

蘭嶼鄉長謝胡源倒臥宿舍 送醫搶救不治享年56歲

聽新聞
0:00 / 0:00

肯德基聖誕巨大桶開賣 推新品雪花起司脆雞、焦糖脆餅蛋撻

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
肯德基再度聯手日本，在台推出「聖誕巨大桶」。圖／肯德基提供
肯德基再度聯手日本，在台推出「聖誕巨大桶」。圖／肯德基提供

聖誕節的腳步將近，「肯德基」將於12月10日起，限時推出日本高人氣的「聖誕巨大桶」，內含有新品「雪花起司脆雞」、「Biscoff焦糖脆餅蛋撻」等多種餐點，還有充滿儀式感的「2024年度限定聖誕瓷盤」，帶來滿滿的佳節氣氛，全台限量14,500組。

肯德基於12月3日至1月13日期間，推出獨家新品「雪花起司脆雞」，將咔啦脆雞外層刷上蜂蜜奶油醬，再灑上滿滿的起司雪花灑粉及爆米花碎，帶來甜鹹交錯的滋味與冬季氛圍。雪花起司脆雞PK會員獨享餐160元、XL豪肯餐241元，另有大吉套餐、雙人餐等不同方案選擇。肯德基也攜手比利時經典Lotus焦糖薄脆餅乾，新推出「Biscoff焦糖脆餅蛋撻」，在經典蛋撻中加入Lotus Biscoff焦糖風味抹醬，上層再搭配Lotus蓮花焦糖薄脆餅乾與焦糖酥餅，帶來香甜濃郁的滋味，同樣於12月3日開賣，單點每顆55元，6入禮盒288元。

為了將日本節慶節氛圍帶來台灣，肯德基今年冬季推出「聖誕巨大桶」，內含台灣限定新品「雪花起司脆雞」4塊、新品「Biscoff焦糖脆餅蛋撻」3顆，還有日本直送草莓奶油淋醬的奶油比司吉2顆，另外還有咔啦脆雞4塊、原味蛋撻3顆、鱈魚圈圈3個、上校雞塊4個、雙色轉轉QQ球1份。隨桶並附贈日本同款「2024年度限定聖誕瓷盤」，原價1,463元，優惠價1,199元。即日起至12月2日開放PK雙饗卡App搶先預購；12月3日至12月9日開放PK雙饗卡App與官網預購；12月10日至12月25日正式開賣，全台限量14,500組，售完為止。

雙醬包裝方便不沾手好吃又好玩，輕鬆點綴出如同草莓蛋糕般的日式聖誕美味，讓餐桌瞬間充滿節慶氣氛！金黃比司吉不僅可以當甜點，搭配炸雞一起享用更是一絕，甜鹹皆宜，讓人一秒愛上。

巨大桶內還附贈日本同款「2024年度限定聖誕瓷盤」！購買限量聖誕巨大桶才有的獨家贈品，此款珍藏佳品不僅適合盛裝美食，更能為居家空間增添聖誕氛圍，帶來滿滿幸福感～肯德基「聖誕巨大桶」將於11月28日至12月2日開放PK雙饗卡App搶先預購；12月3日至12月9日開放PK雙饗卡App與官網預購；12月10日至12月25日正式開賣！全台限量14,500組，售完為止。

肯德基推出新品「雪花起司脆雞」、「Biscoff焦糖脆餅蛋撻」。圖／肯德基提供
肯德基推出新品「雪花起司脆雞」、「Biscoff焦糖脆餅蛋撻」。圖／肯德基提供
「金黃比司吉」搭配全新日本直送的「草莓奶油淋醬」，帶來宛若草莓蛋糕般的日式聖誕美味。圖／肯德基提供
「金黃比司吉」搭配全新日本直送的「草莓奶油淋醬」，帶來宛若草莓蛋糕般的日式聖誕美味。圖／肯德基提供

日本 肯德基 起司

延伸閱讀

KHTOY旗艦館「聖誕4大亮點」夢幻開箱！ 巨大北極熊扭蛋機抽特賞、卡娜赫拉的小動物20週年限定、三麗鷗打卡區換裝登場

3大聖誕甜點超繽紛！ Mister Donut.Krispy Kreme應景造型甜甜圈 85℃聖誕切片蛋糕第2件8折開吃

八月堂可頌買5送1！3間「聖誕限定甜點」香甜開賣

雙北人逛起來！　信義區50攤「歐洲聖誕市集」週末快閃、新北90攤「德國聖誕市集」連2週同歡 正宗聖誕季秒飛歐洲

相關新聞

不只大谷翔平50轟紀念球 台北101爭取展出「中華隊冠軍球」

台北101舉辦夢想高飛特展，並展出美國職棒球星大谷翔平破紀錄的50/50紀念球，觀景台人潮明顯增加，董事長賈永婕表示，目...

MVP隊長陳傑憲周邊來了！7-ELEVEN 預購紀念球衣再送限量小卡

網敲碗的全民隊長陳傑憲周邊來了！串聯統一7-ELEVEN獅推出「世界冠軍MVP陳傑憲周邊商品預購」活動，7-ELEVEN...

CELINE慶耶誕佳節 秀智拎經典包、朴寶劍愛用香水曝光

1970年代，CELINE品牌創始人Céline Vipiana設計出獨特的TRIOMPHE徽標，其靈感來源於環繞凱旋門...

肯德基聖誕巨大桶開賣 推新品雪花起司脆雞、焦糖脆餅蛋撻

聖誕節的腳步將近，「肯德基」將於12月10日起，限時推出日本高人氣的「聖誕巨大桶」，內含有新品「雪花起司脆雞」、「Bis...

為耶誕節活動揭開序幕 台北101夢想高飛耶誕點燈晚會登場

《夢想高飛 耶誕公益音樂會》，邀請企業與民眾捐款資助偏鄉兒童教育，不限金額都是101%的愛，今天是感恩節，台北101在四...

2025春夏輕快走跳就靠它 HOGAN小白鞋強勢回歸

誰說冬天的色彩一定就是沉穩的大地色？義大利時尚品牌HOGAN近日將品牌熱門單品H-Stripes系列小白鞋強勢回歸提前帶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。