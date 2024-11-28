CELINE慶耶誕佳節 秀智拎經典包、朴寶劍愛用香水曝光

1970年代，CELINE品牌創始人Céline Vipiana設計出獨特的TRIOMPHE徽標，其靈感來源於環繞凱旋門的鏈條。如今，隨著時間的推移不斷被重新演繹，這個TRIOMPHE標誌貫穿於每個系列中，已然成為品牌標誌和復興的象徵。歡慶耶誕佳節，CELINE精選皮具、配飾、成衣、高訂香水等多樣綴有TRIOMPHE標誌的設計，以宛如幸福之弧的設計為歡樂美好的佳節獻上誠摯的祝福。CELINE全球品牌大使秀智、朴寶劍、NewJeans成員DANIELLE均在不同的場合演繹過系列經典，展現TRIOMPHE標誌的多樣風貌。

以TRIOMPHE為名的包包無疑是體現CELINE風格精髓的經典首選。由89個部件組成的TRIOMPHE包，展現了卓越的皮革製作工藝與精細的拼接技藝，搭配別具個性的金色飾面飾件與重新演繹經典的TRIOMPHE圖騰的金屬鎖扣，如珠寶般的對稱結構，則是採用CELINE標誌性的亮澤牛皮革和天然褐色牛皮革精心打造。Classique尺寸雋永的美感更是最具代表性的不敗首選。

為「LA COLLECTION DE L'ARC DE TRIOMPHE」誕生的全新NINO包，綴以標誌性TRIOMPHE金屬飾件，採用精選奢華的柔軟小牛皮製成，外觀輪廓柔韌又具結構性，頂部配有精緻提把。16包則以CELINE坐落在巴黎薇薇安大街16號（16 rue Vivienne）的成衣工坊門牌號碼為名，口袋背部都標有獨立編號，最具代表性的Classique尺寸，提供黑色緞面牛皮革或天然褐色牛皮革材質選擇。

為歡慶冬季，CELINE更選用應季材質打造打造冬季限定系列：TRIOMPHE、TRIOMPHE CANVAS、NINO和LOUISE等標誌性系列皮具與配飾，皆以羊毛革、織物和麂皮煥新呈現。並提供鱷魚皮革，及復古玫瑰色和淡杏色蜥蜴皮珍稀皮革等材質，營造佳節奢華氣息。