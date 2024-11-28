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CELINE慶耶誕佳節 秀智拎經典包、朴寶劍愛用香水曝光

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
CELINE全球品牌大使朴寶劍最鍾愛的高訂香水為PARADE。圖／CELINE提供
CELINE全球品牌大使朴寶劍最鍾愛的高訂香水為PARADE。圖／CELINE提供

1970年代，CELINE品牌創始人Céline Vipiana設計出獨特的TRIOMPHE徽標，其靈感來源於環繞凱旋門的鏈條。如今，隨著時間的推移不斷被重新演繹，這個TRIOMPHE標誌貫穿於每個系列中，已然成為品牌標誌和復興的象徵。歡慶耶誕佳節，CELINE精選皮具、配飾、成衣、高訂香水等多樣綴有TRIOMPHE標誌的設計，以宛如幸福之弧的設計為歡樂美好的佳節獻上誠摯的祝福。CELINE全球品牌大使秀智、朴寶劍、NewJeans成員DANIELLE均在不同的場合演繹過系列經典，展現TRIOMPHE標誌的多樣風貌。

以TRIOMPHE為名的包包無疑是體現CELINE風格精髓的經典首選。由89個部件組成的TRIOMPHE包，展現了卓越的皮革製作工藝與精細的拼接技藝，搭配別具個性的金色飾面飾件與重新演繹經典的TRIOMPHE圖騰的金屬鎖扣，如珠寶般的對稱結構，則是採用CELINE標誌性的亮澤牛皮革和天然褐色牛皮革精心打造。Classique尺寸雋永的美感更是最具代表性的不敗首選。

為「LA COLLECTION DE L'ARC DE TRIOMPHE」誕生的全新NINO包，綴以標誌性TRIOMPHE金屬飾件，採用精選奢華的柔軟小牛皮製成，外觀輪廓柔韌又具結構性，頂部配有精緻提把。16包則以CELINE坐落在巴黎薇薇安大街16號（16 rue Vivienne）的成衣工坊門牌號碼為名，口袋背部都標有獨立編號，最具代表性的Classique尺寸，提供黑色緞面牛皮革或天然褐色牛皮革材質選擇。

為歡慶冬季，CELINE更選用應季材質打造打造冬季限定系列：TRIOMPHE、TRIOMPHE CANVAS、NINO和LOUISE等標誌性系列皮具與配飾，皆以羊毛革、織物和麂皮煥新呈現。並提供鱷魚皮革，及復古玫瑰色和淡杏色蜥蜴皮珍稀皮革等材質，營造佳節奢華氣息。

全新登場的CELINE BEAUTÉ是品牌歷史上的首個美妝系列，首發產品為充滿巴黎風情的ROUGE TRIOMPHE唇膏，膏體散發著綢緞般的光澤，而金色外殼則刻有品牌高級訂製的標誌。2019年開始推出的高訂香水系列至今已有12款不同風格的香水，均帶有六、七十年代法國香氛中的標誌性氣息：樹苔、鳶尾花、玫瑰或西普香調，香韻別致。蘊聚巴黎風情與高訂時裝底蘊，成為歷久彌新的標誌之作，是送禮自用皆大受歡迎的商品。

TRIOMPHE經典天然牛皮革包。圖／CELINE提供
TRIOMPHE經典天然牛皮革包。圖／CELINE提供
NewJeans成員DANIELLE使用16緞面牛皮革迷你型包。圖／CELINE提供
NewJeans成員DANIELLE使用16緞面牛皮革迷你型包。圖／CELINE提供
NewJeans成員DANIELLE使用16緞面牛皮革迷你型包。圖／CELINE提供
NewJeans成員DANIELLE使用16緞面牛皮革迷你型包。圖／CELINE提供
CELINE 16雲灰色緞面牛皮革包小型款，14萬元。圖／CELINE提供
CELINE 16雲灰色緞面牛皮革包小型款，14萬元。圖／CELINE提供
CELINE 16燕麥杏色緞面牛皮革包迷你款，12萬元。圖／CELINE提供
CELINE 16燕麥杏色緞面牛皮革包迷你款，12萬元。圖／CELINE提供
CELINE 16天然牛皮包迷你款。圖／CELINE提供
CELINE 16天然牛皮包迷你款。圖／CELINE提供
CELINE LOUISE牛皮絨面革及羊毛革包中型款，13萬元。圖／CELINE提供
CELINE LOUISE牛皮絨面革及羊毛革包中型款，13萬元。圖／CELINE提供
CELINE全球品牌大使秀智演繹TRIOMPHE經典亮澤牛皮革包。圖／摘自秀智官方Instigram @skuukzky
CELINE全球品牌大使秀智演繹TRIOMPHE經典亮澤牛皮革包。圖／摘自秀智官方Instigram @skuukzky
CELINE 16淡紫色緞面牛皮革包迷你款，12萬元。圖／CELINE提供
CELINE 16淡紫色緞面牛皮革包迷你款，12萬元。圖／CELINE提供
CELINE BEAUTÉ系列LE ROUGE CELINE唇膏01 ROUGE TRIOMPHE。圖／CELINE提供
CELINE BEAUTÉ系列LE ROUGE CELINE唇膏01 ROUGE TRIOMPHE。圖／CELINE提供
CELINE全球品牌大使秀智演繹TRIOMPHE經典亮澤牛皮革包。圖／摘自秀智官方Instigram @skuukzky
CELINE全球品牌大使秀智演繹TRIOMPHE經典亮澤牛皮革包。圖／摘自秀智官方Instigram @skuukzky
NewJeans成員DANIELLE使用16緞面牛皮革迷你型包。圖／CELINE提供
NewJeans成員DANIELLE使用16緞面牛皮革迷你型包。圖／CELINE提供
CELINE TEEN TRIOMPHE亮澤牛皮包，新款搭配銀色飾面TRIOMPHE金屬鎖扣，12萬5,000元。圖／CELINE提供
CELINE TEEN TRIOMPHE亮澤牛皮包，新款搭配銀色飾面TRIOMPHE金屬鎖扣，12萬5,000元。圖／CELINE提供
NewJeans成員DANIELLE使用TEEN NINO漆面牛皮革包。圖／CELINE提供
NewJeans成員DANIELLE使用TEEN NINO漆面牛皮革包。圖／CELINE提供
CELINE TEEN NINO羊毛革及牛皮革手袋，價格店洽。圖／摘自CELINE官方Instagram @celine
CELINE TEEN NINO羊毛革及牛皮革手袋，價格店洽。圖／摘自CELINE官方Instagram @celine
CELINE高訂香水系列。圖／CELINE提供
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