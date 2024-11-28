2024台灣國際遊艇展今開幕 台廠展出遊艇

2024年台灣國際遊艇展28日晚間於高港嘉信22號碼頭舉行開幕儀式暨交流晚宴，讓國際買主齊聚一堂與我國業者進行展售交流。高市長陳其邁表示，在各相關單位協助港區遊艇碼頭建設及相關遊艇休閒活動，讓這個城市的海洋生活能真的得到落實，也因此促進遊艇製造及後端遊艇休閒服務等產業的蓬勃發展，與這個美麗城市共存共榮。

他說，與第一屆「2014年台灣國際遊艇展」相隔10年，高雄港區內碼頭起了明顯的變化。過去高雄港區內僅有亞灣、鼓山漁港遊艇碼頭，而今已有多達5處遊艇碼頭。受惠於亞灣2.0整體計畫，高雄港灣整體建設不斷進步，也間接促進高市遊艇製造及後端遊艇休閒服務等產業的蓬勃發展。其中第三船渠、亞果（7566）、亞灣及嘉信等4處遊艇碼頭更成為2024台灣國際遊艇展的重點展區。

高雄市位處亞洲航運樞紐，擁有優異的遊艇製造、保養維修、後勤支援的能力，已是亞洲首屈一指的遊艇製造中心，本屆嘉信遊艇展出長達125呎的最大艘遊艇，東哥（8478）遊艇、嘉鴻遊艇、沐艇俱樂部及其他知名大廠亦均展出嶄新系列遊艇、哥倫遊艇與科建鋁船則展示無人駕駛船。

大家都期待藉由「台灣國際遊艇展」推展台灣的遊艇產業，達到宣揚高雄海洋之都，遊艇大城意象，持續打造高雄成為亞洲最大遊艇製造、銷售及展覽中心。

台灣國際遊艇展已成為亞洲地區最具影響力的遊艇盛會之一，為遊艇愛好者和業者提供了一個絕佳的平台，展示新船和技術成果。