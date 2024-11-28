全聯攜Netflix打造「全聯經濟魷戲」 零售娛樂化新體驗

全聯攜手Netflix28日宣布「全聯經濟魷戲」將於12月6日正式展開，兩大品牌首次深度結合，從獨家聯名商品開發到門市互動魷戲等一系列合作，將《魷魚遊戲》劇中玩家「想贏」的核心精神全面導入門市，延伸「省錢=贏錢」的觀念。全民皆玩家，只要走進門市打開PX Pay/全支付，透過遊戲挑戰，每天都有贏不完的優惠券，還能挑戰最大獎百萬名車。

全聯總經理蔡篤昌表示，2021年熱播韓劇《魷魚遊戲》紅遍全球，短短四週就創下長達16.5億的觀看時數，成為Netflix史上最多觀看次數的影集；全聯攜手跨國影音串流平台Netflix超人氣原創韓劇《魷魚遊戲》第二季，打造年底最強檔期「全聯經濟魷戲」，為全聯史上行銷金額最高的活動。

活動至明年1月16日全台超過1,200間全聯門市將化身成《魷魚遊戲》賽場，並送出兩大優惠。優惠一，使用PX Pay或全支付於全聯門市貨架區，掃描「魷戲QR Code」玩遊戲，過關就有機會抽中限量0元商品優惠條碼，一共百大品牌，通通有獎、二獎超過70萬個優惠獎項、7萬件商品免費送。優惠二，福利卡友/大潤發會員使用優惠條碼購物，再抽市價超過190萬的「VOLVO純電休旅車」(2名)，買越多抽越多！

活動期間全支付也加碼推出二款專屬遊戲。遊戲一，全聯門市結帳區上方PX TV不定期快閃出現「魷戲QR Code」，開啟全支付掃描即可開始遊戲，過關抽總價值百萬魷點(1魷點=1全點)、全支付精選通路優惠等好禮。遊戲二，打開全支付APP點選「金豬魷你接」活動Banner就能玩，過關抽好禮，分享IG再加碼抽萬元魷點。

除了「玩魷戲」，還有眾多獨家授權商品，12月7日至12月29日連續四週祭出「週末滿額贈」(單筆不累贈，各店數量有限送完為止)，凡於全聯消費單筆滿1,000元，贈1個《魷魚遊戲》多層資料夾(市價120元)，大潤發單筆滿2,000元贈2個資料夾；一共限量推出四種款式，每週釋出一款。

同場加映「全店積分樂」換購活動，12月6日至明年2月2日於全聯持福利卡消費單筆每滿100元獲1積分，只要使用6積分或於大潤發消費單筆滿600元即可加價換購《魷魚遊戲》聯名商品乙個(換購至2/6)，本次共推出馬克杯、碗盤組、雨傘、後背包及絨毛玩偶等7款實用又療癒的獨家授權小物，最低1.5折就能入手。門市還有超過50款授權聯名生鮮、乾貨商品。

本次攜手國際串流平台Netflix共同合作，全聯表示看好社群平台與串流影音（OTT）逐漸取代傳統電視頻道，根據文策院2023年最新調查，Netflix是國人最常使用的串流平台，使用率超過6成2，旗下原創韓劇《魷魚遊戲》在2021年首播後迅速風靡全球，成為Netflix在全球觀眾中觀看次數最高的影集之一，特別是針對18~24歲主要觀眾群，看準這群Z世代消費者喜歡追求潮流趨勢，重視高CP值、好玩有趣的消費體驗。

本次雙方合作從商品、行銷，深入到門市互動，甚至是店外的沉浸式體驗，蔡篤昌表示，當《魷魚遊戲》走進全聯，以店為核心，全民都是玩家，歡迎消費者天天來門市打開APP玩遊戲贏優惠；無形中創造了與消費者全新的接觸形式，提供兼具互動及趣味性的購物體驗，也是跨出零售娛樂化的一大步。

Netflix東南亞行銷品牌經理Joann Ngai則表示，Netflix熱愛與深受喜愛和有在地標誌性的品牌合作，和我們本地的觀眾創造更多共鳴。透過這次與全聯的攜手合作，我們能夠以嶄新又具有創意的方式推廣《魷魚遊戲》第二季，希望讓更多台灣的觀眾能夠感受到這部影集的震撼與魅力。